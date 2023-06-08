مسرح الدولة يستقبل جمهور الموسم الصيفى بالكوميديا

بـ«سيدتى أنا» و«عجيب وعجيبة» و«طيب وأمير»

حالة من الانتعاشة الفنية يعيشها مسرح الدولة تلك الفترة، حيث تم فتح جميع دور العرض المسرحية لتستقبل الجمهور خلال الموسم الصيفى، والذى رفعت أغلب المسارح شعار الكوميديا، لتتناسب مع مواسم الأعياد أيضا التى تتزامن مواعيدها مع تلك العروض، فنجد مسرحية «طيب وأمير» على خشبة مسرح ميامى، ومن إنتاج فرقة المسرح الكوميدى.

ويتناول العمل تراث نجيب الريحانى، وبديع خيرى، فالعمل مأخوذ عن فيلم سلامة فى خير، والمأخوذ عن رواية فرنسية بعنوان «الزائرون»، حيث يجسد الفنان هشام إسماعيل شخصية «سعيد الطيب»، والذى يظهر فى شخصية موظف مجتهد ليس لديه طموحات غير الحفاظ على وظيفته وحياته وبيته لكنه يتعرض للكثير من المواقف.

المسرحية من بطولة هشام إسماعيل وتامر فرج وعمرو رمزى وأحمد السلكاوى ورشا فؤاد ونهى لطفى وشريف حسنى ومحمد يوركا وشيماء عبد القادر ومحمود الهنيدى ومحمود فتحى، والعديد من نجوم فرقة المسرح الكوميدى.

وعلى خشبة المسرح القومى تعرض مسرحية «سيدتى أنا» المأخوذة عن رواية بجماليون لبرنارد شو، والتى سبق وقدمها فؤاد المهندس عام 1969 تحت اسم «سيدتى الجميلة» بطولة شويكار، جمال إسماعيل، سيد زيان، فاروق فلوكس، حسن مصطفى.

عرض «سيدتى أنا» البطولة للفنانين «داليا البحيرى، نضال الشافعى، فريد النقراشى، محمد دسوقى، أمينة سالم» وكوكبة أخرى من الفنانين، ديكور د. حمدى عطية، أزياء د. مروة عودة، أشعار عادل سلامة، موسيقى تصويرية وألحان محمود طلعت، تصميم استعراضات مصطفى حجاج، إضاءة عز حلمى، دراما تورج وإخراج محسن رزق.

وعلى خشبة مسرح السلام تعرض مسرحية «عجيب وعجيبة» وهى عبارة عن فرجة شعبية لمدة ساعة ونصف، وتتحدث عن ظاهرة طمع الناس وجشعهم، وكيف تجعل الإنسان لا يصدق عقله، ليقوده حب المال، وذلك من خلال قصة خيالية.

عجيب وعجيبة من تأليف سعيد حجاج وإخراج محمد الصغير، وأشعار محمد على هاشم، موسيقى وألحان محمود وحيد، استعراضات أحمد سمير، يشارك فى البطولة سيد الرومى، ودعاء رمضان «دودا اليوسف»، وإيهاب بكير، ووليد أبوستيت، ورضا طلبة، ومحمد الصغير، صمم ديكورات العرض سارة شكرى، والأزياء سماح نبيل، والإضاءة أبو بكر الشريف، وأراجوز إسلام أحمد، وخيال ظل ومخرج منفذ نور سمير.

وعلى جانب آخر تستعد أسرة مسرحية «الحفيد» لاستئناف عرضها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد استبدال الفنانة لوسى، بالفنانة سماء ابراهيم، وذلك بعد الخلاف الكبير الذى حدث مع فريق العمل، والذى وصل حينها لبلاغات بالرقابة الإدارية.

والعمل مأخوذ عن روايتى «الحفيد» و«أم العروسة»، للأديب الكبير عبدالحميد جودة السحار.

يناقش العرض قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدى اجتماعى، حيث يتناول الأسرة المصرية التى تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعى للتأثير التى تتركه فى الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامى غير تقليدى يستخدم كوميديا الموقف.

وتدور أحداث المسرحية داخل بيت حسين المحلاوى، الموظف بإحدى الشركات، وزوجته زينب اللذين أنجبا 7 أبناء وبنات ويواجهان صعوبات مختلفة لتربيتهم فى ظل ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية.

«الحفيد» بطولة: سماء إبراهيم، عابد عنانى، محمد مبروك، شيريهان الشاذلى، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبدالرازق، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفى، عبد البارى سعد بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدى عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركى شيرين حجازى، موسيقى كريم عرفة، إعداد وإخراج يوسف المنصور.