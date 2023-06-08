الخميس 08 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

السعودية تعلق على تخريب مبنى سفاراتها لدى السودان

وزارة الخارجية السعودية
وزارة الخارجية السعودية

أدانت وزارة الخارجية السعودية بشدّة، ما قامت به بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث في مبنى سفارة المملكة لدى السودان والملحقيات التابعة لها، وفق روسيا اليوم.

txt

وفود رفيعة المستوي من السعودية وبنجلاديش وتركيا تزور متحف الحضارة

وأشارت الخارجية في بيان، إلى أنها تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات لما قامت به بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث في مبنى سفارة المملكة لدى السودان والملحقيات التابعة لها، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة.

كما عبّرت الوزارة عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية.

وأكدت أهمية التصدّي لهذه الجماعات المسلحة التي تحاول النيل من عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.

يُشار إلى أنه في بداية مايو الماضي، أعلن الجيش السوداني، أن "قوات الدعم السريع احتلت الملحقية العسكرية السعودية بالخرطوم، وتمركزت هناك مستخدمة 17 عربة مسلحة".

وقال حينها: "تواصلت تعديات المليشيا المتمردة (قوات الدعم السريع) على البعثات الدبلوماسية بالبلاد، حيث احتلت عناصر منهم مقر الملحقية العسكرية للسفارة السعودية بحي الرياض وتمركزت به قوة على متن 17 عربة مسلحة".

الجريدة الورقية