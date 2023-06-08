السعودية تعلق على تخريب مبنى سفاراتها لدى السودان

أدانت وزارة الخارجية السعودية بشدّة، ما قامت به بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث في مبنى سفارة المملكة لدى السودان والملحقيات التابعة لها، وفق روسيا اليوم.

وأشارت الخارجية في بيان، إلى أنها تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات لما قامت به بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث في مبنى سفارة المملكة لدى السودان والملحقيات التابعة لها، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة.

كما عبّرت الوزارة عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية.

وأكدت أهمية التصدّي لهذه الجماعات المسلحة التي تحاول النيل من عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.

يُشار إلى أنه في بداية مايو الماضي، أعلن الجيش السوداني، أن "قوات الدعم السريع احتلت الملحقية العسكرية السعودية بالخرطوم، وتمركزت هناك مستخدمة 17 عربة مسلحة".

وقال حينها: "تواصلت تعديات المليشيا المتمردة (قوات الدعم السريع) على البعثات الدبلوماسية بالبلاد، حيث احتلت عناصر منهم مقر الملحقية العسكرية للسفارة السعودية بحي الرياض وتمركزت به قوة على متن 17 عربة مسلحة".