العثور على حطام غواصة بريطانية تعود للحرب العالمية الثانية

أفادت وكالة الأنباء اليونانية بأنه تم العثور في بحر إيجه على حطام الغواصة البريطانية "HMS Triumph" التي اختفت بشكل غامض خلال مهمة في اليونان عام 1942 في الحرب العالمية الثانية، وفق روسيا اليوم.

ونجح فريق الغواص اليوناني كوستاس ثوكتاريديس في اكتشاف الحطام الذي يبحث عنه منذ عام 1998 على عمق 203 أمتار في بحر إيجه، وعلى بعد عشرات الكيلومترات من الساحل.

وترتبط هذه الغواصة التي يبلغ طولها 84 مترا وتصنف ضمن الفئة "ت"، بالمقاومة ضد النازية في ذلك الوقت باليونان، وكذلك بالاستخبارات البريطانية، وفق ما نقلت الوكالة عن كوستاس ثوكتاريديس.

وكان أفراد طاقمها الـ64 قد لقوا جميعا حتفهم خلال غرقها.

ومن بين الروايات المختلفة حول أسباب الغرق تصادم مع لغم قبالة جزيرة ميلوس السيكلاديكية، أو الاستيلاء عليها من قبل القوات الألمانية بالتعاون مع عملاء إيطاليين أو انفجار في مقدمتها، بحسب كوستاس ثوكتاريديس.

وقال الغواص المتخصص في حطام السفن أنه لجأ إلى المحفوظات البريطانية والألمانية والإيطالية واليونانية قبل أن ينجح في تحديد مكان الحطام، حيث صرح لوكالة الأنباء اليونانية بأنها "كانت أصعب وأغلى مهمة في حياته".

ونفذت "تريومف" نحو 20 مهمة حربية بين عامي 1939 و1942، وبدأت عملها في بحر إيجه في مارس 1941 قبالة أرخبيل دوديكانيز الذي كان يومها خاضعا للسيطرة الإيطالية، وتمكنت من تدمير عدد من القطع البحرية، من بينها الغواصة الإيطالية "سالبا".

وأعلن سلاح البحرية البريطاني في 23 يناير 1942 أن "تريومف" التي كانت تنفذ مهمتها الحادية والعشرين، هي بـ"حكم المفقودة".

وكانت آخر شهادة على الغواصة هي شهادة طيار إيطالي شاهدها في 9 يناير 1942 قبالة كيب سونيون في خليج سارونيك بالقرب من أثينا.



