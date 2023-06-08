سماء مصر تحت حصار العاصفة والبرق والمطر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس طقس غير مستقر على كل الأنحاء، وتكون أقل حدة عن الحالة السابقة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار في الطقس اليوم، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية ولكن يكون أقل حدة عما شاهدناه الأسبوع الماضي، ومتوقع أن يصاحبها سرعة هبات للرياح أقل شدة.

كما تتوقع الأرصاد، وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، غدا وتكون رعدية أحيانا ويصاحبها نشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، يصاحبها ارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، صور الأقمار الصناعية حول الطقس اليوم، وتوضح استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

ووجود الأتربة والرمال المثارة على مناطق من مطروح والمجرى الملاحي ومدينه أبوسمبل، قد تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة للطقس اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 25 درجة

السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24 درجة

جنوب سيناء 38 للعظمى والصغرى 28 درجة

شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 27 درجة

جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 31 درجة

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تقلبات جوية مع نهاية فصل الربيع، وتكون بداية من اليوم ويحدث تقلبات جوية، بالإضافة إلى أن هناك منخفض جوي خماسيني يأثر على المناطق الغربية لمصر، وبه تأثير رياح تحمل رمال وأتربة ولكنها تكون غدًا على السلوم وسيوة ومطروح، وباقي المحافظات تتأثر بنشاط رياح غير محمل بالأتربة.



وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى اليوم.



وأشارت إلى أن تأثير الرمال والأتربة يكون أقل حدة عن ما حدث الأسبوع الماضي، وهناك تزيد فرص سقوط الأمطار اليوم وتكون رعدية على الإسكندرية ومطروح، مؤكدة أن التقلبات الجوية وسوء الأحوال الجوية تبدأ من اليوم وتنتهي الجمعة المقبلة، وهناك تحسن في الأحوال الجوية بداية من السبت.

وأهابت. إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، المواطنين بأهمية القيادة بهدوء على الطرق وارتداء الكمامة خاصة لمرضى الصدر والجهاز التنفسي، موضحة أن هناك أمطار اليوم على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد وتصل القاهرة، موضحة أن هذه الأمطار من شأنها أن تقلل كميات الرمال المثارة وتخفض من حدة الأتربة.







