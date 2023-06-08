ثوران بركان كيلاويا في هاواي.. مشاعد مذهلة وأجواء مرعبة (فيديو)

بعد توقف دام 3 أشهر، بدأ "كيلاويا"، أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، وثاني أكبر بركان في هاواي في الثوران، الأربعاء.

وأكد مرصد هاواي للبراكين التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، في بيان، إنه "تم اكتشاف توهج في صور كاميرا رقمية تبث عبر الإنترنت من قمة كيلاويا في وقت مبكر من الصباح، مما يشير إلى حدوث ثوران داخل فوهة هاليما أوماو في قمة كالديرا".

وقال المرصد إن الصور تظهر تشققات في قاعدة الفوهة التي ولّدت تدفقات حمم بركانية على سطح أرضية الفوهة.

وكان المرصد، قال قبل إصدار إخطار الثوران، إن زيادة النشاط الزلزالي والتغيرات في أنماط تعرجات الأرض في القمة بدأت ليلة الثلاثاء، مما يشير إلى حركة الصهارة في باطن الأرض.

ورفع مستوى التنبيه من البركان إلى حالة التحذير، وبالنسبة لحركة الطيران تحول لون التحذير إلى الأحمر، حيث يقوم العلماء بتقييم الثوران والمخاطر المرتبطة به.

وثار "كيلاويا"،، من سبتمبر 2021 حتى ديسمبر الماضي، لمدة أسبوعين تقريبا في ديسمبر، وبعد توقف قصير، بدأ "كيلاويا" الثوران مرة أخرى في يناير. استمر هذا الثوران لمدة 61 يوما، وانتهى في مارس.

وعلى جانب آخر، حذرت السلطات الكولومبية من ثوران بركان نيفادو ديل رويز خلال أيام، وذلك بعد تسجيل عدة انفجارات وهزات أرضية جعلت السلطات فى حالة من التأهب مع اصدار اشعارات وتبيهات رسمية بالتزام الهدوء، حسبما قالت صحيفة التيمبو .

وأشارت الصحيفة إلى أن الخدمة الجيولوجية الكولومبية حددت أنه على الرغم من الانخفاض فى النشاط الزلزالى مقارنة بالاسابيع السابقة، إلا أن خطر ثوران بركان نيفادو ديل رويز لا يزال كامنا.

ووفقا للهيئة الكولومبية فإن النشاط البركانى لا يزال غير مستقر للغاية ولا يستبعد أن ينفجر البركان خلال أيام أو اسابيع قليلة .

وفي هذا الصدد، اعتمد المتخصصون أنفسهم على معايير مثل الكشف عن الشذوذ الحراري المهم في قاع الحفرة بواسطة الأقمار الصناعية ، وتكرار إخراج الرماد واستمرار التشوه الطفيف للتضاريس ، فضلاً عن الاختلافات والنقصان في ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الكبريت.

وحذرت الدائرة الجيولوجية الكولومبية من أنه "بالإضافة إلى ذلك ، في مناسبات سابقة، بعد تقديم تغييرات مهمة في نشاطه ، قائلة فى بيان "أظهر بركان نيفادو ديل رويز هدوءًا واضحًا قبل حدوث ثوران كبير ، لذلك يجب أن نواصل إعداد أنفسنا".

ونتيجة لذلك، نبهت الهيئة المجتمعات المحيطة إلى توخي اليقظة والهدوء، وشددت على أنه "فى حالة حدوث أى تغيير كبير فى نشاط بركان نيفادو ديل رويز ، فسوف نخطرك على الفور".

وعلى ارتفاع 5321 مترًا فوق مستوى سطح البحر ، تعد نيفادو ديل رويز بركانًا طبقيًا مكونًا من طبقات عديدة من الحمم البركانية التي تتناوب مع الرماد المتصلب وغيرها من الصوامع البركانية، بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر أقصى شمال البراكين النشطة لحزام الأنديز ، وتقع بين مقاطعتي توليما وكالداس.

مع ما لا يقل عن ثلاث فترات ثوران كبير ، في 13 نوفمبر 1985 ، دفن ثوران صغير العاصمة الحضرية أرميرو (قسم توليما)، و توفي حوالي 25000 شخص في تلك المناسبة ، في ثاني أكثر ثوران بركاني تدميراً في القرن العشرين ، والثاني بعد ثوران جبل بيليه (جزيرة مارتينيك) في عام 1902