بحة الصوت علامة على الإصابة بمرض مميت.. أطباء يحذرون

حذر الأطباء من أن بحة الصوت التي تستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع قد تكون علامة مُنذرة على الإصابة بسرطان الحنجرة المميت، والمعروف أيضًا باسم سرطان الحلق، في حين أنه كلما تم اكتشافه مبكرًا، زادت احتمالية فعالية العلاج.

أعراض سرطان الحلق

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن هناك ستة أعراض رئيسية أخرى لسرطان الحنجرة بخلاف تغيرات الصوت مثل بحة الصوت أو عدم القدرة على الكلام بوضوح، والتي يجب معرفتها، إليك أبرزها فيما يلي:

سرطان الحلق

1- ألم عند البلع أو صعوبة في البلع

2- كتلة أو تورم في الرقبة

3- سعال طويل الأمد أو ضيق في التنفس

4- التهاب الحلق المستمر أو وجع الأذن

5- صوت صفير عالي النبرة عند التنفس

6- في الحالات الشديدة صعوبة التنفس

وتشمل العلامات الأخرى أيضا: (رائحة الفم الكريهة، أو فقدان الوزن غير المقصود، أو الإرهاق الشديد).

وتتمثل العلاجات الرئيسية لسرطان الحنجرة في العلاج الإشعاعي والجراحة والعلاج الكيميائي وأدوية السرطان الموجهة، ويمكن استخدام العلاج الإشعاعي لإزالة الخلايا السرطانية إذا تم اكتشاف السرطان مبكرا بدرجة كافية.

وبحسب الأطباء، إذا كان السرطان أكثر تقدما، فيمكن استخدام الجراحة لإزالة جزء أو كل الحنجرة، جنبا إلى جنب مع العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي، وإذا تمت إزالة جزء من الحنجرة، فلن يتمكن المريض من التحدث أو التنفس كما يفعل عادة.