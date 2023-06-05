حبوب منع الحمل تقلل من مخاطر سرطان الرئة

كشفت دراسة بحثية جديدة أن تناول حبوب منع الحمل تقلل من خطر الوفاة من نوع معين من سرطان الرئة عند تناولها يوميا بعد الجراحة لإزالة الورم.

ويعتبر سرطان الرئة شكل من أشكال المرض الذي يسبب معظم الوفيات، مع ما يقرب من 1.8 مليون حالة وفاة كل عام في جميع أنحاء العالم.

والعلاج الذي طورته مجموعة أسترازينكا يسمى «osimertinib»، ويستهدف نوعًا معينًا من سرطان الرئة في المرضى الذين يعانون مما يسمى بسرطان الخلايا غير الصغيرة، وهو النوع الأكثر شيوعًا، ويظهر نوعًا معينًا من الطفرات، وتم الكشف عن النتائج خلال مؤتمر سنوي لأخصائيي السرطان، في شيكاجو، استضافته الجمعية الأمريكية للأورام السريرية (ASCO).

وتؤثر هذه الطفرات، على ما يسمى بمستقبلات عامل نمو البشرة، أو «EGFR»، على 10% إلى 25% من مرضى سرطان الرئة في الولايات المتحدة وأوروبا، و 30 إلى 40% في آسيا.

وشملت التجربة السريرية حوالي 680 مشاركًا في مرحلة مبكرة من المرض (المراحل 1 ب إلى 3 أ)، في أكثر من 20 دولة. كان لا بد من إجراء عملية جراحية لهم أولاً لإزالة الورم، ثم تناول نصف المرضى العلاج يوميًا، والآخر علاج وهمي.

وبحسب المجلة العلمية "sciencealert"، أظهرت النتيجة أن تناول الأقراص أدى إلى انخفاض بنسبة 51 % في خطر الوفاة للمرضى المعالجين، مقارنةً بالدواء الوهمي.

و​بعد خمس سنوات، كان 88% من المرضى الذين تناولوا العلاج لا يزالون على قيد الحياة، مقارنة بـ 78% من المرضى الذين تناولوا الدواء الوهمي.

​وقال الدكتور، روي هيربست، المؤلف الرئيسي للدراسة، من جامعة «ييل»، إن هذه البيانات مثيرة للإعجاب.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الدواء يساعد في منع انتشار السرطان إلى الدماغ والكبد والعظام.