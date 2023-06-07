الجامعة الفرنسية تنظم المؤتمر الدولي الثالث لكلية اللغات التطبيقية

نظمت كلية اللغات التطبيقية في الجامعة الفرنسية في مصر المؤتمر الدولي الثالث لكلية اللغات التطبيقية، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك بالاشتراك بين الجامعة الفرنسية والجمعية الوطنية والدولية للغات الأجنبية التطبيقية (ANLEA-AILEA).

ويقام المؤتمر بعنوان: "آفاق البحث في مجال اللغات الأجنبية التطبيقية (LEA): الأعمال والتجارة الدولية، والترجمة التخصصية"، خلال الفترة من 6 – 8 يونيو الجاري، بمقر الجامعة في مدينة الشروق.

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مؤتمر الجامعة الفرنسية

ويتناول المؤتمر الدولي الثالث لكلية اللغات التطبيقية في الجامعة الفرنسية دراسة أثر البحث العلمي في برامج دراسة اللغات الأجنبية التطبيقية، ومناقشة الاشكاليات المُتصلة بذلك، فضلًا عن تناول عدة محاور تُثري الأبحاث العلمية في مجالات: اللغات الأجنبية التطبيقية وعلاقتها بسوق العمل والمنظمات الدولية، وتطور البحث العلمي في سياق الأزمات، والتنمية المستدامة وعلاقتها بالبحث في مجال الأعمال والترجمة.

كما يتناول مؤتمر الجامعة الفرنسية مكانة الخطاب في النموذج الاقتصادي العالمي، وعلوم اللغة والذكاء الاصطناعي لخدمة أغراض التعليم، ومفهوم توطين المواقع الإلكترونية في أبحاث علوم الترجمة، وبناء مُصطلحات جديدة والابداع الاصطلاحي.

ويشارك في مؤتمر الجامعة الفرنسية أكثر من (40) باحثًا من مختلف أنحاء العالم، كما يشارك الدكتور جودة عبدالخالق أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، والدكتور محمد الزيني الحاصل على دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد، من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

كما يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية اللغات التطبيقية في الجامعة الفرنسية في مصر لفيف من الباحثين من: (الجزائر، وفرنسا، وإنجلترا، وإسبانيا، والسنغال، والولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل، وملدافيا، وروسيا، ورومانيا، وأرمينيا).

ويشارك أيضا في مؤتمر الجامعة الفرنسية في مصر 19 جامعة فرنسية في هذا المؤتمر، بالإضافة إلى العديد من الجامعات العربية والمصرية، ومنها: (جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة الإسكندرية، وجامعة حلوان، وجامعة الوادي الجديد).

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يعُقد للمرة الأولى في مصر؛ إذ عُقدت دوراته السابقة في فرنسا، كما أنه لأول مرة يعقد الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية والدولية للغات الأجنبية التطبيقية في مصر.