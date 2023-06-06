ماريتا الحلاني تطل بقفطان تراثي في ليلة الحناء

احتفلت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني نجلة النجم اللبناني عاصي الحلاني بحفل حناء على حبيبها كميل أبي خليل رئيس الإنتاج في إحدى منصات الأغاني الشهيرة، في أجواء عائلية مليئة بالحب والسرور، لتودع حياة العزوبية وتدخل بهدوء عش الزوجية السعيدة.

وتألقت ماريتا الحلاني إطلالة ناعمة جذابة مزجت بين الفخامة والأحتشام، حيث ارتدت قفطان طويل، بأكمام طويلة، صممت من قماش ناعم باللون الأبيض وتزين بالخيوط الذهبية من الأطراف لتزيد من أناقتها وحمل توقيع katish، ونسقت عليه حزام عريض عكس نحافة خصرها.

وتزينت ببعض المجوهرات الراقية المتناغمة مع إطلالتها الساحرة.

واختارت البساطة في تسريحة شعرها لتم بعضه للوراء على طريقة الويفي الواسع بعدما زينته بهيد بيس على شكل غصون باللون الذهبية، ووضعت لمسات ناعمة من المكياج الناعم مرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء مع لون البينك في الشفاه.

وتميزت اجواء الحنه بالأغاني والدبكة البعلبكية احتفلت عائلة عاصي الحلاني بحفل حناء ابنته ماريتا الحلاني.

وانتشرت مقاطع عبر "السوشيال ميديا" من الحفل الذي أحياه الفنان اللبناني وابنه الوليد الحلاني مع وجود الفرقة التي أشعلت الأجواء بحضور أصدقاء العروس والأقارب.

وكانت ماريتا، قد احتفلت بخطوبتها في فبراير الماضي 2023.

ونشرت صورة تجمعها بخطيبها وهو يطلب يدها على طريقة الأفلام الرومانسية بأحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس. وكتبت ماريتا عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "أنا قلت نعم لحب حياتي".خطيب المطربة اللبنانية هو كميل أبي خليل رئيس الإنتاج في إحدى منصات الأغاني الشهيرة.

ماريتا الحلاني من مواليد 1 فبراير 1997، مغنيَةٌ ومؤلفة موسيقيّة وكاتبة أغانٍ لبنانيّة. ولدت في العاصمة اللبنانيّة بيروت.

حياتها

وُلدت ماريتّا الحلانيّ في مدينة بيروت اللبنانيّة عام 1997، وبدأت مسيرتها الفنيّة في سنٍ باكرة. وهي ابنة الفنان عاصي الحلاني وملكة جمال لبنان كوليت بولس ولها شقيقة تدعى دانا وشقيق يدعى الوليد. أعلنت خطبتها من مدير الإنتاج الفني كميل ابي خليل عام 2023.

عاصي الحلاني

عاصي الحلاني هو محمد مزين الحلاني (28 نوفمبر 1970-)، نسبة إلى نهر العاصي وتيمناً بالفنان عاصي الرحباني، مطرب وموسيقي لبناني من أصل عراقي ينتمي لعائلة بعلبكية تتكون من 13 أخ وأخت. متزوج من ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، وهو أب لثلاثة أبناء: بنتان (ماريتا، دانا) وولد (الوليد). كما أنه عضو في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.

السيرة الفنية

الحلاني ورولا سعد في حفلة كازينو لبنان، 21 نوفمبر 2012.

نال في خطواته الأولى الجائزة الفضية لبرنامج المواهب «استوديو الفن» عن اللون الفلكلوري. كما قدم مجموعة من الألبومات: بيتك قصر، محلانا سوا سوا، مهر الزينة، قبل أن يحقق النجومية مع أغنية «وأني مارق مريت» من الألبوم الذي يحمل ذات الاسم.

أطلق عليه الإعلامي اللبناني جورج إبراهيم الخوري لقب «فارس الغناء العربي». قام بتوقيع عقد مع «روتانا» كمنتج وموزع لألبوماته. بعد تمسكه بشروط يراها ضرورية لدعم أغنياته ورسالته الفنية، خاصة فيما يتعلق بحصرية عرض الأغاني المصورة.

غنى الحلاني من كلمات عدة من شعراء الأغنية العربية، إلا أن حصة الأسد كانت للشاعر الغنائي الكبير نزار فرنسيس الذي وصفه في إحدى إطلالاته الإعلامية القليلة بأنه «توأم روحه». كما غنى للشاعر السوري نزار قباني، والشاعر طربيه رحمة، طوني أبي كرم، غانم جاد شعلان، وسعود الشربتلي، وكريم العراقي، وغيرهم. حيث تناول في غنائه موضوعات متعددة حاملاً رؤيته الخاصة أن الفن رسالة اجتماعية وإنسانية في المقام الأول: فغنى للحب والعشاق وغنى للوطن والأرض. وغنى للأم وغنى مكافحاً للجوع والفقر. وعبر بأغانيه عن التزامه القومي وحسه الوطني فغنى لفلسطين ولبنان وأطفال العراق فكانت «يكون بعلم الكون النايم» و«قوتنا بوحدتنا» و«جايين» و«صامدون» و«ليل الوطن» و«بعدك ساكت» والقائمة تطول.

وهو مشارك فاعل في حملة المنظمة العالمية لمكافحة الفقر والجوع إلى جانب مجموعة من كبار مشاهير وفناني العالم، وقد كرمته كثير من المؤسسات، وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي أعلنته صديقاً لها وقد تم تعيينه سفيراً للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة، للتقدير على جهوده المبذولة في دعم المؤسسات الخيرية في العالم العربي خاصة تلك التي تعنى بقضايا الطفولة والمرأة ومكافحة الفقر ونشاطاته الاجتماعية والإنسانية المتعددة.

قدم عاصي الحلاني نفسه ملحناً عبر مسيرته الفنية، من خلال مجموعة كبيرة تجاوزت العشرون أغنية، حققت نجاحاً كأغنية «يا ناكر المعروف» و«أدمنت هواكي» و«ناري وذكرياتي» والرائعة «القرار» و«زغيري الدني» و«ست الستات» و«بيروت عم تبكي». إلا انه أعاد تقديم نفسه كملحن، في ألبوم «دقات قلبي» إذ لحن 6 أغنيات من أغاني الألبوم الأربع عشرة. كما لحن أغنية «مامرني طبعك» للشاعر عبد الرحمن الحوتان وشدا بها. كما راهن الحلاني على نفسه كملحن مجدداً في ألبومه الأخير «يمكن» إذ لحن نصف أغاني الألبوم والذي شكل إعلان عودة للحلاني إلى شركة روتانا كمنتج وموزع لإصداراته الغنائية. ظهر عاصي في النسخة العربية من برنامج ذا فويس مابين عام 2013 و2015. كما ظهر في العمل التلفزيوني العراب عام 2015.