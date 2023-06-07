وزير الرياضة يهنيء المنتخب المصري للإعاقات الذهنية لإنجازاتهم في بطولة فرنسا

عبر الفيديو كونفرانس..

تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر الفيديو كونفرانس مع لاعبي ولاعبات بعثة منتخب مصر للإعاقات الذهنية، والمشاركة بدورة الألعاب العالمية التي تقام في فرنسا خلال الفترة من ٤ حتى ١٠ يونيو الجاري لتهنئتهم بنتائجهم خلال منافسات الدورة.



وحرص وزير الرياضة خلال اتصاله لاعبي ولاعبات البعثة بتقديم التهنئة لهم وتحفيزهم على تقديم مستويات مميزة فيما تبقى لهم من منافسات البطولة، وتشارك مصر بالبطولة بعدد ٥٤ لاعبًا خمس ألعاب هي ألعاب القوى والسباحة وتنس الطاولة والفروسية والكاراتية.

حصاد الميداليات

حيث حصل اللاعب محمد جوده على فضية السباحة ٨٠٠ م، كما حصد نفس اللاعب برونزية ٥٠م ظهراً

بينما حصلت اللاعبة فاطمة الصاوي على برونزية ٤٠٠ م متنوع.



بينما فى ألعاب القوى حصل اللاعب عمر علاء على ذهبية دفع الجلة، وايضا حصد نفس اللاعب ذهبية قذف القرص، فيما حصدت اللاعبة ساميه محمد ذهبية قذف القرص، ونالت اللاعبة ريتاج محمد ذهبية ١٥٠٠ م، وحصدت وحصدت اللاعبة فاطمة الزهراء محمد ذهبية ١٥٠٠ م، بينما نال اللاعب علي عبدالله فضية الـ١٠٠ م، بينما نال سيف بدر برونزية دفع الجلة، وفى تنس الطاولة حصل اللاعب مروان عماد علي برونزية الفردي ويترأس البعثة محمود الشيخ عضو مجلس إدارة اتحاد الاعاقات الذهنية.