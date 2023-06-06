وزير الرياضة: نمتلك محفظة مالية خدمة وطنية لتطوير قطاعات الناشئين والكرة المصرية

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الحديث بشكل إيجابي عن منتخب مصر في الوقت الحالي صدقة، مضيفا: نحن في مرحلة جديدة وخطوة على نحو تطوير المنظومة الرياضية في مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي اقيم اليوم للإعلان عن تفاصيل أكبر مشروع قومي لتطوير المنتخبات المصرية لكرة القدم وقطاع الناشئين بالكرة المصرية وبرنامح لرعاية الأبطال الرياضيين.

وأضاف “صبحي” أن أطلقنا مرحلة جديدة في مشوار منتخب مصر، فلدينا محترفون على رأسهم محمد صلاح وآخرون مميزون، بعد بطولة أمم إفريقيا كان لابد أن نعيد التفكير بشأن المنتخب الوطني.

أشرف صبحي

واستكمل وزير الشباب حديثه قائلاً: إن الحكم على المنتخبات ليس قياسا عن مباراة واحدة فقط، بل يكون من خلال الاستدامة،فالهدف الاساسي هو خوض منافسات كأس العالم 2026 على مستوى المنتخب الأول، وفي 2024-2025 لدينا أهداف على مستوى المنتخب الأولمبي وايضاً الألعاب الأخرى.

وأردف وزير الرياضة:التطوير والنجاح لا يأتي بين ليلة وضحاها، فهناك خطط للمنتخبات حتى عام 2026، كما ان هناك تصور لاختيار أجهزة منتخبات المراحل السنية وضعه اتحاد الكرة كمسئول عن التطوير، سيتم عرضه على مجلس أمناء المشروع، والوزارة تتابع المشروع.