الإفتاء تكشف الوقت الشرعي للأضحية

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يعتزم المواطنين شراء الأضحيات لأداء فريضة العيد، لكن هناك شروط يجب الالتزام بها عند الأضحية.

وشروط صحة الأضحية؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

الوقت الشرعي للأضحية

يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى من اليوم العاشر من ذي الحجة، إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة (رابع أيام العيد).

شروط صحة الأضحية

وقالت الإفتاء: لكي تكون الأضحية صحيحة مُجْزِئة عن صاحبها وأهل بيته لا بدَّ من تحقُّق الشروط الآتية:

1- أن يَنْوِيَ المضحِّي التضحيةَ بها إحياءً للسنَّة، وتتحقَّق النية بمجرد اختياره لها أو شرائه إياها لأجل ذلك.

2- أن تكون الأضحية من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، و(البقر – الجاموس)، والغنم ضأنًا كانت أو ماعزًا، ويُجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.

3- سلامتها من العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم.

4- أن تبلغ السنَّ الشرعية أو تكون وفيرة اللحم بحيث تبلغ 350 كجم، وذلك خاص بالإبل أو البقر والجاموس، أما الغنم فيشترط فيها السنُّ الشرعية (الماعز سنة – الخراف 6 أشهر).

5- أن يكون مالكًا لها، أو وكيلًا، أو مأذونًا له في التضحية بها.

وشهدت أسعار اللحوم في محال الجزارة إرتفاعا كبير، وتخطت الـ350جنيه للبلدي، فيما تواجه الحكومة الزيادة بضخ كميات كبيرة من اللحوم بمنافذها المنتشرة في المحافظات المختلفة.

وتختلف أسعار اللحوم البلدية والمستوردة بالمنافذ الحكومية المختلفة وتقل عن نظيراتها بالأسواق الأخرى بنسبة 30%.

ومع دخول عيد الأضحى المبارك يوم 28يونيو الجاري، قامت وزارتا التموين والزراعة باستيراد أضاحي بأسعار مخفضة، يتم طرحها للمواطنين.