المصرى يحتاج 4 لاعبين فقط للموسم القادم وهدفى المركز الخامس

ميمي عبد الرازق يفتح قلبه لـ "الوفد" :

أعرب الدكتور ميمى عبد الرازق المدير الفنى للنادى المصرى عن سعادته بما حققه الفريق من نتائج خلال الفترة التى تولى فيها المسئولية ، وأن الجميع داخل الفريق يعمل على قلب رجل واحد من أجل تحقيق طموحات جماهير المصري العظيمة بالمنافسة على لقب بطولة كأس مصر والفوز بكأس الرابطة وتحقيق مركز متقدم ببطولة الدوري وكل ما نسعى له حاليا هو المركز الخامس فى ظل الظروف التى مر بها الفريق ، وأكد "عبد الرازق" فى تصريحاته لـ "الوفد" أن النادى المصرى يملك من اللاعبين المتميزين مهاريا وفنيا ، وسوف أكتب تقريرا فى نهاية الموسم مع أعضاء الجهاز الفنى المعاون أن الفريق لن يحتاج تدعيمات إلا 4 لاعبين فقط بشرط عدم التفريط فى العناصر الأساسية المتواجدين حاليا ، ولدينا قوام فريق قوي يحتاج فقط للثقة وإعادة ترتيب الفريق من جديد ، ولدينا لاعب متميز جدا لم يأخذ فرصته كاملة وهو الكاميروني فرانك ايتوجا الذي إستدعاه منتخب بلاده للمشاركة معه في البطولة الأفريقية للمنتخبات تحت ٢٣ سنة المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من الرابع والعشرين من شهر يونيو وحتى الثامن من يوليو المقبل .

وأضاف المدير الفنى للمصرى : أتلق الدعم من مجلس الإدارة بالكامل وعلى رأسهم كامل أبو على الذى يمنحنا القوة ويتصل بى بصفة مستمرة للإطمئنان على الفريق وتلبية كل إحتياجاتنا وتوفير كل الدعم للاعبين الذين تعاهدوا فيما بينهم على إسعاد الجماهير ، وحصول كل اللاعبين علي مستحقاتهم وجاري منح المكافآت ، ونعمل بفكر علمي وإحترافي عال يسوده الحب والإحترام بين الجميع ، ونعمل معا كجهاز فني وإدارى بحب ونية صافية وتناغم كامل والجميع يؤدي دوره بكفاءة عالية وهو الأمر الذي ظهرت ثماره على أداء الفريق خلال المباريات السابقة والمباريات المقبلة ستشهد مزيدا من التجانس بين اللاعبين ، ونطبق سياسة الثواب والعقاب من أول يوم لتحقيق العدل بين اللاعبين والكفاءة والإجتهاد معيار الإختيار في تشكيل المباريات ، وركزنا على الحالة النفسية والبدنية للاعبين وعلاج المصابين والحمد لله صفوفنا مكتملة وعلينا الجهد والتعب والتوفيق من الله ، ونركز حاليا في مشوار الفريق بكافة البطولات سواء الدورى أو الرابطة أو الكأس ، واغلقت تليفونى وإبتعدت تماما عن الفيس بوك لضمان التركيز مع اللاعبين وبالتنسيق مع الجهاز الفنى الذى يضم عناصر متميزة تمتلك كل الخبرات والتاريخ ، أما مسألة وجودنا من عدمه فهذا الأمر متروك لمجلس الإدارة ، فلدينا مهمة محددة ، وسنقدم تقريرنا الفني لمجلس الإدارة عقب نهاية الموسم وسيكون الأمر متروكا لمجلس الإدارة الذي لا يأل جهدا في سبيل تدعيم الفريق على كافة المستويات .