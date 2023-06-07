ماريتا الحلاني تخطف القلوب بإطلالة ملائكية من حفل زفافها : لقد فعلتها

خطفت المطربة ماريتا الحلاني ابنة المطرب اللبناني عاصي الحلاني، قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة ملائكية، معلنة تمردها على العزوبية، ودخول قفص الزوجية.

واحتفلت النجمة ماريتا الحلاني اليوم الأربعاء 7 يونيو الجاري، بزواجها من كميل أبي خليل.

ماريتا الحلاني تحتفل: "لقد فعلتها"

ونشرت ماريتا الحلاني الصور الأولى من حفل زفافها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:"لقد فعلتها".

ماريتا الحلاني

واحتفلت أسرة الحلاني بحفل زفاف ماريتا، مساء الإثنين الماضي بحفل "حنة" وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين والذين حرصوا على الحضور وتهنئة العروسين.

وكان حفل ماريتا في العاصمة اللبنانية بيروت وقامت بالرقص برفقة زوجها كميل أبي خليل على أنغام الدبكة" الشهيرة وسط تواجد والدها الفنان عاصي الحلاني وشقيقها و"وليد" وقاموا بالرقص احتفالاً بزواج "ماريتا".

مشاهد من حفل الزفاف

وأهدى "وليد" شقيقته ماريتا، إحدى الأغاني البعلبكية والتي تشتهر بها لبنان وسط سعادة "وليد" بزفاف شقيقته.

وكان قد كشفت "ماريتا" عن استعدادها لحفل زفاف قبل ساعات عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، ونشرت صورة لها من دبي مع خطيبها قائلة "تحضيرات ما قبل حفل الزفاف".

وكانت أقامت المطربة ماريتا الحلاني ابنة المطرب عاصي الحلاني، احتفالية عائلية لتوديع العزوبية يوم 25 مايو الماضي، واحتفلت "ماريتا" بخطوبتها في فبراير الماضي.

ماريتا الحلاني

من هي ماريتا الحلاني؟

ماريتا الحلاني مواليد 1 فبراير 1997، مغنيَة ومؤلفة موسيقية وكاتبة أغان لبنانيّة، ولدت في العاصمة اللبنانيّة بيروت.

مشوارها الفني

بدأت ماريتّا الحلانيّ مسيرتها الفنيّة في سنٍ باكرة، وهي ابنة الفنان عاصي الحلاني وملكة جمال لبنان كوليت بولس ولها شقيقة تدعى دانا وشقيق يدعى الوليد.

وأعلنت خطبتها من مدير الإنتاج الفني كميل ابي خليل عام 2023.