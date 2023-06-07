رفع 1825 طن قمامة ومخلفات بالمنصورة

شن جهاز نظافة وتجميل المنصورة، حملة مكبرة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبة والاتربة بالشوارع والميادن والطرق الرئيسية بمدينة المنصورة .

وأكد الدكتور أيمن مختار محافط الدقهلية، أنه قد شارك في الحملة المشار اليها 122 معدة من معدات النظافة و330 عامل من عمال النظافة بالوحدات المحلية المشاركة وجهاز النظافة والتجميل بالمنصورة وبإشراف نواب رؤساء الوحدات المحلية.

وقال إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة خاصة فيما يتعلق بقطاع النظافة والتجميل عملا علي راحة المواطنين وتحقيق رضاهم وفي اطار الجهود المستمرة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وباشرت الحملة أعمالها بإشراف ومتابعة عصام حجاج مدير عام المتابعة بمكتب محافظ الدقهلية، ومحمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة، والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات وذلك بمشاركة الوحدات المحلية في كل من حي شرق وحي غرب المنصوره وطلخا ودكرنس وشربين وبلقاس وميت غمر واجا والسنبلاوين وبني عبيد وتمي الامديد والمطريه والمنزله والجماليه والكردي وميت سلسيل ومنيه النصر ونبروه.

وأوضح رئيس جهاز النظافة والتجميل، أنه تم ري كافه الحدائق والجزر الوسطي وتم رفع الأتربه بجميع المناطق من خلال تشغيل المكنسيات و تم ايضا غسيل الارصفه بشوارع عبد السلام عارف وقناه السويس وعمل الدهانات اللازمه بالجزر الوسطي بعدد من الشوارع كما تم تقليم الأشجار بالجزر الوسطي بشارع عبد السلام عارف وزراعه أشجار مثمره خلف مساكن الميناء وتقليم أشجار بحديقه الزراعيه ورفع ناتج التقليم بشارع الجلاء واستمرار اعمال رفع كفاءه ميدان النصب التذكاري وزراعه النجيل أمام ديوان عام المحافظه وكانت المناطق التي تم تكثيف العمل بها قد شملت مناطق المجزر وسندوب والطوبجي وشارع الترعه وساميه الجمل وشارع بين السورين وشارع سعد زغلول ومنطقه الرشاح واحمد ماهر و ٦ اكتوبر والعبور وحي الجامعه وقناه السويس وترعه المنصوريه وكوبري جديله حتي الشرقاويه وشارع الطويل وعزبه الكتاكيت ومقابر العيسوي ومنطقه المدشات ومقابر الاخوه الأقباط وشارع عبده معروف والدراسات وشارع الاتوبيس الجديد وشارع احمد الحسيني وتوشكي وميدان الشهداء وميدان رويال والطمهيى والشيخ حسانين والسلخانه والجلاء وشارع الثانوية.

والجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.