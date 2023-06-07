محافظ الجيزة يتابع سير العمل بمستشفى مبارك المركزي بمنشأة القناطر

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سير العمل بمستشفى مبارك المركزي للوقوف على حجم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وانتظام العمل بالورديات واقسام الطوارئ والعناية المركزة.



ووجه اللواء أحمد راشد مدير مديرية الشئون الصحية بالانتهاء من أعمال التجديد وصيانة شبكات المرافق بالمستشفى والتي من المقرر تنفيذ أعمال تطوير شامل لها بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

شملت جولة محافظ الجيزة المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة حيث تابع المحافظ عملية تسجيل الحضور والانصراف للأطباء والإداريين وبحث مع مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة ومدير المستشفى الاحتياجات ومتطلبات رفع كفاءة العمل بها.

حديث المحافظ مع المواطنين



وخلال حديث محافظ الجيزة مع عدد من المواطنين من متلقى الخدمات الطبية داخل المستشفى اطمئن المحافظ على مستوى الخدمات المقدمة لهم ومدى توافر الأدوية والأطقم الطبية على مدار اليوم.

رافق محافظ الجيزة خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وسامح عشماوى مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ و رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.