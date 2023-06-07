صحة الدقهلية تنظم ورشة تدريبية حول "الأمان المعملي والمخاطر الحيوية"

نظمت إدارة المعامل المركزية بالدقهلية، برئاسة الدكتور أحمد الدمرداش مدير الإدارة، ورشة تدريبية مكثفة"حول الأمان المعملى والمخاطر الحيوية".

وشارك بالدورة التى إستمرت على مدار 3 ايام نحو 50 متدرباً من المستشفيات والادارات الصحيه التابعة للمحافظة .



واستهدف التدريب المهنيين الذين يعملون في السلامة الحيوية في المعامل للتعرف على المخاطر التي تتهدد الأمن والسلامة الحيوية كما أتاح الفرصة للممارسة باستخدام التقييم بأسلوب منهجي.

وقام بالتدريب الدكتورة عبير عبد العزيز مدير المخاطر الحيويه بالادارة المركزيه للمعامل بالقاهره والفريق المرافق لها، وذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، برفع كفاءة الكوادر الطبية لتحقيق مستوى عالى من الاهتمام بالمرضى وتحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة.