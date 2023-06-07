ترميم ودهان نزلات ومطالع كوبري المطار (صور)

لليوم الثاني على التوالي تواصل الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة برئاسة اللواء إيهاب الشرشابي ترميم ودهان كل النزلات ومطالع كوبري المطار بمحور العروبة بصلاح سالم.

وتم الدفع بفرق العمل بأقسام النقاشة والتصميمات واللحام والحدادة بالكوبري لإظهار العاصمة بالمظهر الحضاري والجمالي مواكبة مع التطور الشامل لكل المحاور والطرق الجديدة.

التجربة الأولى لترشيد استهلاك الكهرباء

جدير بالذكر أن اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة تابع تنفيذ التجربة الأولى لترشيد استهلاك الكهرباء بكل أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور والميادين والطرق والالتزام بتخفيض الإضاءة بالأعمدة تخفيض إنارة الشوارع والميادين والمحاور التي تنفذها الشركة المنفذة لمشروع الاستشعار وميكنه منظومة الإنارة وربطها بغرفة عمليات الإنارة والتحكم الآلي باستخدام أحدث الطرق التكنولوجية الحديثة فى التحكم عن بعد في تخفيض إنارة الأعمدة بدون اطفائها من خلال تخفيض إضاءة الليد بالشوارع بنسبة 60 % في نقلة نوعية جديده تخفيض إضاءة الشوارع.

ووجه رئيس مجلس إدارة الهيئة المركزية للإنارة باستمرار العمل والمجهود حتي يتم الانتهاء من ربط كافة أعمدة الإنارة بالقاهرة بالمنظومة الجديدة لترشيد وتخفيض الإضاءة.

وجاء ذلك في إطار حرص الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهره لترشيد وتخفض إنارة الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية وترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئه والمنشآت الحكومية التابعة للمحافظة حفاظًا على الطاقة.

كوبري المطار

وفي سياق آخر، وفى ضوء حرص محافظة القاهرة على نجاح مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" تم تقييم شامل لأداء المشروع، بسبب ما وصل اليه من وضع لا يتناسب مع الشروط الفنية التى تم اعدادها بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية.

وتبين أنه لم يتم الإلتزام بمعايير مقبولة لإدارة المنظومة وصيانة الدراجات بالإضافة إلى عدم تفعيل التطبيق الرقمي لكي يشمل كافة وسائل الدفع المختلفة فقد قامت محافظة القاهرة بتكليف مشغل آخر له من الخبرة المحلية الناجحة في مجال مشاركة الدراجات بالقيام بالمشروع

وتتطلع محافظة القاهرة فى خلال الأيام القادمة الإنتهاء من تنفيذ كافة التعديلات، بداية من إعادة تأهيل النظام وصولاً لتوفير عدد (500) دراجة و (45) محطة لإستكمال تغطية هذا المشروع الهام للمحافظة.

كوبري المطار