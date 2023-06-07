أمسية غنائية لـ أصيل أبو بكر في تبوك

يحيي الفنان أصيل أبو بكر حفلًا غنائيًا جديدًا في السعودية، وذلك ضمن موسم الحفلات الصيفية المقام هناك في عدد من مدن المملكة.

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موعد حفل أصيل أبو بكر في تبوك

يقام حفل أصيل أبو بكر في مدينة تبوك يوم الخميس الموافق 9 يونيو الجاري، ضمن فعاليات جولة المملكة التي انطلقت خلال مطلع يونيو الجاري.

أصيل أبو بكر

فعاليات جولة المملكة 2023

ويتضمن دليل فعاليات جولة المملكة 2023 التي تشهدها مناطق المملكة خلال الفترة “مايو - سبتمبر” هذا العام مجموعة من الحفلات الطربية التي يحييها فنان العرب محمد عبده، إضافةً إلى عدد من الليالي الغنائية التي يشارك بها كل من رابح صقر، وأصالة، وخالد عبدالرحمن، وفهد الكبيسي، وعايض، وأصيل أبوبكر، وزينة عماد، وعدد من الفنانين المميزين من مختلف أنحاء المملكة والخليج والعالم العربي.

مسرحيات جولة المملكة 2023

وتضم جولة المملكة 2023 عددًا من المسرحيات المميزة باستعراض مجموعة من الفنون الأدائية والتعبيرات والإيماءات؛ لتجسيد مشاهد كوميدية فريدة ومنح الجمهور تجربة مميزة بفوريتها التي تجعلهم يتقاسمون ترفيه اللحظة، ويعيشون أجواء استثنائية في مسارح المملكة التي تستضيف مجموعة أعمال مسرحية، من أبرزها مسرحية "الطيارة"، و"ذات اللايكات"، ومسرحية "مسفر الرئيس التنفيذي"، إضافة إلى أن "شقة لندن"، و"حتى لا يطير الدكان"، و"غرفة 13"، و"الحرب العالمية السادسة"، و"هادي فالنتاين"، و"ميمو"، و"قابل للنشر"، و"المحترمين"، و"تو ذا موون".

وتتميز فعاليات جولة المملكة بارتباطها برغبات المجتمع التي تلبيها الهيئة العامة للترفيه من خلال مشاريعها في مجالات الألعاب والتسوق والمطاعم والمقاهي وعدد من الأنشطة الترفيهية، عبر مشاريع تسهم في استدامتها وتعزز خياراتها المحلية بطابع عالمي فريد.

ففي كل منطقة تتيح "جولة المملكة 2023" أمام شركات وأبناء المنطقة، الإسهامَ في مجالات: الألعاب، والتسوق، والمطاعم، والمقاهي، والأنشطة الترفيهية، والعروض الفنية، ويبدأ إسهام شركات وأبناء المنطقة في الجولة قبل بداية الفعاليات الترفيهية، ثم المشاركة في تقديمها، والاعتماد عليهم في توفير الخدمات المساندة لتنظيم الفعاليات، ويستمر هذا الإسهام إلى أن تنتهي الجولة، وعبر هذه التنوع تخلق حراكًا اقتصاديًّا يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، في مسار موازٍ؛ لإمتاعهم من خلال إتاحة الأنشطة والفعاليات الترفيهية لهم.