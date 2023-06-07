الذكرى الـ23 على سيامة كاهن بني سويف القمص يسطس القمص متياس

آباء الكنائس المصرية

تستعد كنيسة ودير السيدة العذراء مريم بياض التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس في بني سويف، للاحتفال بالعيد الـ23 على سيامة كاهنها القمص يسطس القمص متياس، الجمعة المقبلة.

احتفالات وتهنئة بمناسبة ذكرى السيامة الكهنوتية

عبرت المطرانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن محبتها وتقديرها لدور هذا الأب الراعي الذي تولى خدمة المذبح المقدس في تاريخ 9 يوليو من عام 2000، كما تمنت في منشورًا لها أن تديم رعايته للكنيسة وشعبها سنوات مديدة.

صوم الرسل وأعياد مجيدة.. أبرز فعاليات الكنيسة القبطية

تأتي ذكرى سيامة الأب الكاهن بالتزامن مع فترة صوم الرسل التي تعيشها حاليًا الكنائس القبطية وتنتهي بعيد خاص بالرسل الأوائل وتعتبر هذه أولى العبادات التي بدأ الأوائل في ممارستها وتأتي بعد أيام من عيد العنصرة والمعروف كنسيًا أيضًا بـ"حلول الروح القدس"، التي دقت جميع الإيبارشيات أجراسها احتفالًا به كما ترأس في هذه المناسبة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية،فعاليات العيد بعد ساعات من الجلسة العامة للمجمع المقدس التي جاءت بالتزامن مع احتفالية ذكرى دخول السيد المسيح والعذراء مريم إلى أرض مصر والتي تحتفل الكنيسة القبطية سنويًا بهذه الذكرى في 1 يونيه.