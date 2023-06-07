كنيسة مارمينا بفلمنج تستضيف فعاليات خاصة بمناسبة صوم الرسل ..تفاصيل

يواصل الأقباط الأرثوذكس فترة صوم الرسل التي تاتي عقب احتفالية عيد العنصرة المجيد، وهى ذكرى حلول الروح القدس في مرحلة هى الأبرز في التاريخ المسيحي تدون أحداث مابعد قيامة يسوع المسيح من بين الأموات.

وفي هذه الفترة تستضيف الإيبارشيات فعاليات روحية تستكمل بها الروحنيات التي تعيشها خلال العام، وفي هذه المناسبة تستضيف كنيسة الشهيد مارمينا العجائبي بفلمنج في الإسكندرية، القداس الإلهي غدًا الخميس، بمقرها بدءًا من الساعة السابعة صباحًا ويستمر على مدار ساعتين متواصلين.

يتخلل القداس الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات وأسفار الكتاب المقدس، بمشاركة وحضور خورس الشمامسة والآباء الكهنة والمُصلين.

تختتم الكنائس القبطية فترة صوم باحتفالية خاصة تعرف بـ"عيد الرسل الأوائل" وتعتبر هذه أولى العبادات التي بدأ الأوائل في ممارستها وتأتي بعد أيام من عيد العنصرة والمعروف كنسيًا أيضًا بـ"حلول الروح القدس"، التي دقت جميع الإيبارشيات أجراسها احتفالًا به كما ترأس في هذه المناسبة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية،فعاليات العيد بعد ساعات من الجلسة العامة للمجمع المقدس التي جاءت بالتزامن مع احتفالية ذكرى دخول السيد المسيح والعذراء مريم إلى أرض مصر والتي تحتفل الكنيسة القبطية سنويًا بهذه الذكرى في 1 يونيه.