حملة طرق الأبواب بمدينة الخيالة للتوعية بترشيد استهلاك المياه

شهدت مدينة الخيالة بالقاهرة استمرار حملة طرق الأبواب للتوعية بترشيد استهلاك المياه، بالتنسيق المشترك بين المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة والصرف الصحي، في إطار الحرص والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، طبقا للتوجيهات الرئاسية لتحسين كل الخدمات لجميع المجتمعات الحضارية الجديدة والمدن المطورة، ضمن مشروعات تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

في هذا السياق تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حملة طرق الأبواب بمنطقة الخيالة بنطاق حي البساتين برئاسة الأستاذ محمد عيد والتي تأتي لتوعية المواطنين بالسلوكيات السليمة في التعامل مع شبكة الصرف الصحي وكيفية ترشيد استهلاك المياه للحفاظ على البنية التحتية، وتعريف المواطنين بكيفية الحفاظ على المرافق العامة والاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي لتوفير خدمة متميزة للمواطنين ضمن خطة الشركة في توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي.

وقام فريق إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى بالمرور على المواطنين القاطنين بمدينة الخيالة، للتوعية بأهمية الحفاظ على البنية التحتية والمرافق العامة من خلال تعليمهم السلوكيات السلمية في كيفيه ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على خطوط وشبكات الصرف الصحي، وضرورة إصلاح الأعطال وأدوات السباكة المنزلية في منازلهم، والتي تسبب هدر شديد للمياه، مع توعيتهم بأهمية تركيب القطع الموفره بدورات المياه وأهميتها في الترشيد وتقليل الأحمال على شبكات الصرف الصحي وتقليل فاتورة الاستهلاك. وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الماء وكذلك المسئولية المجتمعية تجاه ترشيدها وعدم رمى المخلفات في بلوعات الصرف الصحي.

كما شملت الحملة استبيان رأي المواطنين عن الخدمات المقدمة من شركات المياه والصرف الصحي والمشاكل التي يعانون منها والعمل على حلها فورا، وتعريفهم بالطرق المختلفة للتواصل مع الشركة في حالة حدوث مشاكل عن طريق الخط الساخن 175، كما تم لصق العديد من الملصقات الاسترشادية للتوعية باعتبار الحفاظ على المياه والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع من خلال مناشدة المواطنين بالحد من الإسراف في المياه داخل المنازل والاهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب المياه والمحافظة على المشروعات القومية ومنها مساكن الخيالة أحد أهم مشروعات المدن المطورة.