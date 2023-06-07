استرداد 370 فدانًا من أراضي أملاك الدولة بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، لتنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف بقرى المركز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لإزالة أى معوقات لإنجاح أعمال الموجة الواحدة والعشرين.

وترأس الحملة المحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا، وبحضور مسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة بالمركز، والمهندس يوسف محمود رئيس الوحدة المحلية بقرية الغرق، والمهندس محمد عبدالله رئيس قسم أملاك الدولة بالمركز، ومسئولى الوحدات المحلية بقرى الغرق وشدموه وقصر الباسل.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد فوزي مساعد مدير الأمن، وبالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة اطسا برئاسة العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة اطسا والرائد موسى نصر وقوات الأمن المعاونة، ومسئولي منطقة آثار الفيوم، وذلك في إطار الموجة الواحدة والعشرين من موجة الإزالات على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس المركز أن الحملة تمكنت من استرداد مساحة 370 فدانا من أراضي أملاك الدولة ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، وإزالة كل التعديات عليها والتي شملت تعديات بالزراعة الحديثة وحفر مصارف وسط الزراعات، وذلك بناحية الوحدة المحلية بقرية قصر الباسل، وتمت إزالة كل التعديات وتسليم المساحة إلى مسئولي أملاك الدولة بالفيوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

إزالة 22 حالة تعد على أملاك الدولة والصرف الزراعي بالفيوم

وتمكنت الحملة من تنفيذ إزالة عدد 22 حالة تعدي بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة والصرف الزراعي، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض، على مساحة إجمالية بلغت 2350 مترا، بزمام قرى الغرق ومنية الحيط وشدموه وعزبة الجراي.

وأشار رئيس مركز ومدينة اطسا إلى أن الموجة الواحدة والعشرين تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية. مؤكدا ضرورة استمرار أعمال الموجة الواحدة والعشرين، وتحقيق المستهدف منها، ومواجهة كل أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.

أوضح رئيس مركز ومدينة اطسا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة.