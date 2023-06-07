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الأربعاء 07 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

عاصفة مدارية قد تصل لإعصار في بحر العرب

حالة مدارية في بحر
حالة مدارية في بحر العرب

حالة مدارية في بحر العرب وقد تم تسميتها "بيبارجوي " وتطورت سريعاً إلى مستوى عاصفة مدارية، رصدتها صور الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن العاصفة المدارية بيبارجوي تتمركز في بحر العرب وتتحرك نحو الشمال، وما زالت العاصفة المدارية بيبارجوي في تطور مستمر، وقد تصل إلى مستوى اعصار من الدرجة الاولى خلال الـ 24 ساعة القادمة.

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وأوضحت الجمعية الفلكية، أن الصورة التقطت بواسطة القمر الصناعي " دسكوفر" من مسافة: 1,553,410 كيلومتر من الارض، وتظهر ألوان الأرض كما تراها عين الإنسان، وتظهر ايضا تغير حركة الغيوم و انظمة الطقس والتضاريس المختلفة مثل الصحاري ، والغابات ، واختلافات زرقة البحار وهذا يسمح بمراقبة الاوزون ومستويات الجزئيات العالقة في الهواء ، والغيوم العالية ، وخصائص نمو النباتات ، و عاكسيه الارض للأشعة فوق البنفسجية .

ولفتت إلى أنه، نظرا لأن الكرة الأرضية براقة جدا مقارنه بالفضاء المظلم حولها، لن تستغرق الكاميرا فترة طويلة للتعريض (فقط 20 الى 100 ملي ثانية) ولذلك فإن النجوم لن تكون مرئية في خلفية الصور كنتيجة لمدة التعريض القصيرة.

 

 وأشارت الجمعية، إلى ان القمر الصناعي "دسكوفر" اطلق الى الفضاء في 11 فبراير 2015 ويدور في نقطة " لاغرانغ 1 " مباشرة بين الأرض والشمس، وهذا المدار يحافظ على القمر الصناعي بحيث لا يحتاج لعملية مناورة مدارية لتصحيح موقعه سوى مرات قليلة خلال عدة سنوات.

 

تعد نقطة "لاغرانغ 1" هي نقطة بين الارض والشمس تبعد عن الارض مسافة 1.5 مليون كيلومتر حيث قوى الجاذبية بين الشمس والأرض تنتج مكانا مستقر نسبيا للمركبات الفضائية .

 

وهذا الموقع يوجد بعيدا خلف البيئة المغناطيسية للكرة الارضية ما يجعله مكانا مناسبا لقياس سيل الجزيئات القادمة من الشمس والتي تعرف باسم الريح الشمسية وذلك مع عبورها قرب القمر الصناعي "دسكوفر".

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