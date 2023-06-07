البورصة تخسر8.7 مليار جنيه وسط تباين مؤشراتها بختام تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بين الارتفاع والانخفاض.

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 8.7 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.128.5 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوي17347نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى3648 نقطة.

صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 5113 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والمصرية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 332 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب وسط تداولات 3.6مليار جنيه .