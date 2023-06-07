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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

464 كشف طبي والأدوية بالمجان تقدمها جامعة القناة

جانب من القافلة
جانب من القافلة

 

ضمن مبادرة " صحتك تهمنا"، ومشاركة جامعة قناة السويس بها في إطار دورها المجتمعي- أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة  عن انطلاق قافلة الجامعة الطبية لمدارس الإسماعيلية، وتوجهها اليوم الإربعاء الموافق 7 يونيو 2023 إلى مدرسة أبو عياد الابتدائية الجديدة  ( إدارة ابوصوير التعليمية)؛ مؤكدا على حرص الجامعة على استمرار المشاركة في مختلف المبادرات القومية المختلفة ومنها مبادرة صحتك تهمنا، من أجل نشر الوعي الصحي والتثقيفي بالأمراض المختلفة،  من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وذلك بين طلاب وطالبات المدارس.

هذا وقد قدمت القافلة الطبية 464 كشف طبي، والأدوية بالمجان لطلاب وأولياء أمور ومعلمي المدرسة، وشارك بها أعضاء هيئة التدريس  من كليات الطب البشري والتمريض.. وأطباء الإدارة العامة للمراقبة الطبية.

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