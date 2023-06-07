يوم توعوي بالشرقية عن حملة "في كل ثانية حياة" لتعزيز الخدمات الطبية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، اليوم التوعوي لإنطلاق فعاليات حملة "في كل ثانية حياة"، والتي تنفذها الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة ضمن المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، والتي تستهدف دعم وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الذبحات الصدرية والجلطات الحادة.

بدأت الفعاليات بكلمة للدكتور نصر نصار مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجل بمديرية الصحة بالشرقية، موضحا أهداف المشروع، وهي: توحيد كافة الجهود لتوفير الرعاية الطارئة والعاجلة للمريض دون حاجة أهل المريض للبحث بين المستشفيات، بحيث تلتزم جميع المستشفيات بتقديم خدمات العلاج للحالات الطارئة والحوادث بالمجان لمدة ٤٨ ساعة وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم ١٠٦٣ لسنة ٢٠١٤، على أن يتم تسجيل جميع حالات الطوارئ التي تحتاج لرعايات مركزة أو خدمات طارئة على المشروع القومي للرعايات والحضانات والحالات الطارئة، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية لاستقبال الحالات التي تحتاج الى خدمات غير متوفرة بمستشفيات المحافظة.

ويهدف أيضا التوعية بكيفية القيام بالإنعاش القلبي الرئوي خاصة أن التعامل الأمثل في الثواني والدقائق الأولى من الإصابة من شأنها إنقاذ حياة المريض بجانب توعية المواطنين بمسببات الإصابة بأمراض القلب والفئات الأكثر عرضة للإصابة بها.

كما تضمنت الفعالية عرض فيديو عن أقسام الرعاية الحرجة بالمستشفيات اعقبها كلمة للدكتور حلمي عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة بوزارة الصحة، معربا فيها عن تقديره لمحافظ الشرقية لدعمه المستمر وتوجيهه بتوفير التسهيلات اللازمة لتحقيق المستهدف من الحملة، والتي يتم تنفيذها لتعظيم دور خدمات الطوارئ، بهدف الوصول لنسب ومعدلات الشفاء العالمية في هذا المجال.

ولفت إلى أن الحملة انطلقت في ديسمبر 2022 داخل 12 محافظة، وتم التوسع بها لتعمل حالياً في 20 محافظة كمرحلة أولى، حيث تم استقبال 2114 حالة منذ انطلاق المبادرة وتحويل 1743 حالة، وإجراء 1010 قسطرة قلبية وتركيب 628 دعامة وتركيب 87 منظم ضربات قلب.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة بوزارة الصحة أنه منذ انطلاق الحملة 2022 تم توفير سيارات إسعاف مجهزة على مستوى عال، حيث يتم تقييم الحالة المبدئية للمريض عن طريق طبيب يقوم بالرد على الحالة، وتوجيه لأقرب مستشفى لتلقى العلاج الملائم بمعرفة فريق طبى متميز بمستشفيات الإحالة، للتعامل مع المريض بسرعة وحرفية عالية، وتوفير أدوية التدخل السريع بمستشفيات الإحالة لمرضى جلطات القلب الحادة من خلال الإدارة المركزية للرعاية، والتي تقوم بتقديم الاستشارات الطبية اللازمة وكيفية التصرف فى حالة الطوارئ.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بتوفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات والمراكز الطبية ومكاتب الصحة التي تقدم الخدمات للمواطنين، والإرتقاء بها لتقدم خدمة علاجية ملائمة وتذليل العقبات أمام القطاع الصحي طبقاً للإمكانات المتاحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين، مشيدا بالمبادرات الرئاسية الصحية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بقضية السلامة العامة، والوصول إلى كافة فئات المجتمع وتحسين صحة المصريين، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية في ظل رؤية مصر 2030.

وثمن محافظ الشرقية، مجهودات العاملين بالقطاع الصحي الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تخفيف آلام المرضى، والتيسير عليهم في مواجهة الأمراض والأوبئة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها مستشفيات مديرية الشئون الصحية من بقية مستشفيات المحافظة الغير تابعة لها عن الفترة من 1 / 1 / 2021 وحتى 31 / 5 / 2023 بلغ 3184 حالة منهم 442 حالة من المستشفيات الجامعية، و51 حالة من هيئة التأمين الصحي، و 492 حالة من مستشفي الاحرار التعليمي، و 2199 حالة من مستشفيات القطاع الخاص، مشيرا الى أن عدد الحالات التي تم استقبالها من محافظات الجوار عن نفس الفترة بلغ 15 حالة، منهم 5 حالات من محافظة السويس، و 9 حالات من محافظة الإسماعيلية، وحالة واحدة من محافظة بورسعيد.

وتم استحداث خدمة Plasmapheresis لأول مرة بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، ويتم تقديمها لجميع المرضى مجاناً سواءً من خلال قرارات التأمين الصحي أو قرارات العلاج علي نفقة الدولة .

وأعرب نائب رئيس جامعة الزقازيق عن سعادته للمشاركة في هذه الفعالية الهامة والتي أظهرت مدى التعاون والتنسيق بين كافة القطاعات الصحية المختلفة، قائلا نحن جميعا نعمل في منظومة صحية واحدة هدفنا الاسمى خدمة المريض، وتوفير اعلى درجات الرعاية والعناية به للوصول لمجتمع صحي وسليم.

أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بتوفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات والمراكز الطبية، ومكاتب الصحة التي تقدم الخدمات للمواطنين والإرتقاء بها، لتقدم خدمة علاجية ملائمة وتذليل العقبات أمام القطاع الصحي طبقاً للإمكانات المتاحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين، واصفا المبادرات الرئاسية الصحية بالعبقرية لما تحققه من طفرات كيرة في تقديم خدمات ورعاية صحية، وعلاجية للمرضى، وترسم امامنا الخريطة الصحية في مصر، بهدف تحسين صحة المصريين, وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية في ظل رؤية مصر 2030، مثمناً مجهودات العاملين بالقطاع الصحي الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تخفيف آلام المرضى والتيسير عليهم في مواجهة الأمراض والأوبئة للحفاظ علي صحة وسلامة المجتمع.