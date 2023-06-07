حملة مكبرة لإزالة الاعلانات المخالفة والغير مرخصة بالدقهلية

نظمت الإدارة العامة للإعلانات بالدقهليىة بإشراف المحاسب محمد البدوي مدير عام الإدارة، زيارات ميدانية علي الطبيعة للشوارع والميادين بالمراكز والمدن من خلال إدارة الاعلانات بالمحافظة لاختيار أماكن ملائمة لتنفيذ اعلانات بها حرصا علي تحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وأوضح مدير الإعلانات أنه تم تنفيذ زيارة علي الطبيعة لمدينتي اجا والسنبلاوين بالتنسيق مع حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة اجا والمحاسب أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين استهدفت الزيارة اختيار أماكن مناسبة بالشوارع والميادين بكل من أجا والسنبلاوين لوضع الاعلانات بها وذلك في إطار خطة المحافظة في هذا الشأن تنفيذا لتكليفات "السيد محافظ الدقهلية" حرصا علي المظهر الحضاري للمدن وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وفي ذات السياق استمرت اعمال الحملات المكثفة من خلال لجنة الإعلانات بالمحافظة لإزالة الإعلانات المخالفة والغير مرخصة والعشوائية بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

أوضح التقرير الذي عرضه مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة أنه تم إزالة عدد من الإعلانات المخالفة والغير مرخصة في مدينة ومركز المطرية بالتنسيق مع المحاسب نادر محي الدين رئيس مركز ومدينة المطرية وتم التحفظ علي الإعلانات التي تم ازالتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفقا لإشتراطات لائحة الإعلانات المقررة وذلك بمشاركة وحضور سامح سعد نائب رئيس المركز وفريق ادارة الإعلانات بالمحافظة وممثلي الادارة برئاسة مركز ومدينة المطرية..

ويذكر ان الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق لائحة تنظيم الاعلانات وإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وكان"محافظ الدقهلية "قد أمر بتشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة اللإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.