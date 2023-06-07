إجراء عدد 39 ألف جلسة غسيل كلوي خلال شهر مايو بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية في تصريحات له اليوم عن إنجازات إدارة الكلى خلال شهر مايو، أنه في اطار خطة الارتقاء والتطوير المستمر لمنظومة الغسيل الكلوي أنه تم توفير عدد 2 ماكينة غسيل كلوي لمستشفى السنبلاوبن المركزي بتكلفة 700 الف جنية بالتعاون مع المجتمع المدني. فضلاً عن الانتهاء من تجهيز توسعة وصالة جديدة بوحدة الكلي بأحمدية أبوالفتوح بسعة 3 ماكينات غسيل كلوي إضافية.

ومن جانبه كشف الدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلى بالدقهلية أنه تم خلال مايو إجراء عدد 39 الف جلسة غسيل كلوي لعدد 2900 مريض غسيل كلوي مزمن بالإضافة إلي عدد 348 جلسة غسيل كلوي طوارئ لمرضي الحالات الحرجة بالمستشفيات المختلفة.

ولفت البيلي إلى أنه ولأول مرة جرى توفير خدمة تركيب القساطر المستديمة بمستشفى تمي الامديد المركزي ومستشفي السنبلاوين المركزي.علاوة على تغيير كامل التوصيلات الخاصة بمحطة معالجة المياة بمستشفى منية النصر المركزي لرفع كفاءة الوحدة.



كما أشار مدير إدارة الكلى إلى تنظيم ثلاث محاضرات اونلاين ويبنار لتدريب العاملين بوحدات الكلي ضمن كورس تدريبي بعنوان renal emergency الطواريء في مجال الكلي. وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور ايهاب كمال مستشار الوزير للتدريب، وكذلك تنظيم عدد 2 دورة تدريبية للتمريض بوحدات الكلي بالدقهلية بالتعاون مع إدارة التمريض بالمديرية بحضور 60 ممرضة من كافة وحدات الكلي بالدقهلية.



ووجه وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الشكر للدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي بالدقهلية والدكتور احمد البيلي مدير إدارة الكلى للارتقاء والتطوير المستمر لمنظومة الغسيل الكلوي.

يأتى ذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالتوسع في إنشاء وحدات الغسيل الكلوي لتأمين جودة الرعاية وتحقيق مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.