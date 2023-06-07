100 عام على ميلاد عتريس السينما المصرية

عملاق السينما المصرية الفنان الراحل الفذ محمود مرسى الذى ولد يوم 7 يونيو 1923 كان بحق حالة مختلفة ونادرة فى تاريخ فن التمثيل بشكل عام ظهر على الساحة السينمائية فى مطلع الستينيات كان عمره وقتها يقرب من أربعين عاماً كانت الساحة السينمائية عامرة بالنجوم الأفذاذ، مثل كمال الشناوى وشكرى سرحان ورشدى أباظة وعمر الشريف وأحمد رمزى، لكن محمود مرسى استطاع إثبات نجوميته وسط هؤلاء العمالقة، نستعرض فى هذا التقرير أهم أفلام الفنان الراحل التى تركت أثراً عميقاً فى تاريخ السينما المصرية.

فيلم "شىء من الخوف" إنتاج 1968 بطولة شادية ومحمود مرسى وإخراج حسين كمال جسد فيه محمود مرسى بأقتدار شخصية الجد والحفيد عتريس الذى يحارب ويقتل أبناء قريته وفى نفس الوقت كان يعشق ابنة قريته فؤاده منذ الصغر ويتحول من رومانسى إلى شرير وفى النهاية يفتك به أهل القرية فى مشهد سينمائى رائع. محمود مرسى كان فى هذا الفيلم عملاقاً وفناناً عالمياً بمعنى الكلمة.

فيلم السمان والخريف إنتاج 1966 بطولة محمود مرسى ونادية لطفى وعبدالله غيث جسد من خلاله محمود مرسى شخصية عيسى الدباغ السياسى الفاسد قبل ثورة 23 يوليو الذى يستخدم نفوذه فى الحصول على رشاوى ويتم عزله بعد الثورة وتتخلى عنه خطيبته. ويعيش حالة من اللهو والعبث ويدفع ثمن جرائمه غالياً.

فيلم الليلة الأخيرة إنتاج 1964 بطولة فاتن حمامة ومحمود مرسى جسد خلاله محمود مرسى باقتدار بشخصية الزوج الشرير الذى يسعى لتدمير زوجته نفسياً لدرجة إصابتها بنسبة جنون. دور معقد للغاية جسده محمود مرسى باقتدار.

فيلم الليالى الطويلة إنتاج 1965 بطولة محمود مرسى ونادية لطفى وشفيق نور الدين.

فيلم اجتماعى جسد فيه محمود مرسى شخصية الرجل الأرمل الذى يعانى بسبب أطفاله ويتزوج من سكرتيرته الحسناء وينجب منها طفلاً لكن يموت فى حادث سيارة ويسعى مرسى لتعويض زوجته عن فقد طفلها الوحيد، فيلم اجتماعى يكشف وحدة الأسرة المصرية.

فيلم الخائنة بطولة محمود مرسى ونادية لطفى إنتاج 1967 جسد فيه محمود مرسى شخصية الزوج الذى يكتشف خيانة زوجته ويواجه الموقف بمنتهى الذكاء دون تهور.

فيلم طائر الليل الحزين إنتاج 1977 بطولة محمود عبدالعزيز ونيللى ومحمود مرسى جسد خلاله شخصية رئيس النيابة الذى يكتشف انه ساهم فى عقاب شاب برىء بعقوبة الأعدام. وعندما يكتشف براءته يسعى بكل قوة لحمايته والكشف عن القاتل الحقيقى.

فيلم حد السيف إنتاج 1986 بطولة محمود مرسى ونجوى فؤاد وسمية الألفى جسد خلاله براعة شخصية موظف مرموق يضطر للعمل كعازف قانون فى أحد الملاهى الليلية حتى يستطيع مواجهة مسئولياته تجاه أسرته وبناته وهن فى مرحلة الزواج. شخصية كانت أقرب للواقع فى تلك الفترة.