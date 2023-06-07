الأنبا عمانوئيل يترأس طقس المناولة بكنيسة القديس أثناسيوس في ميلانو

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ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية الأقباط الكاثوليك بطيبة، اليوم الأربعاء، فعاليات القداس الاحتفالي وطقس المناولة بكنيسة القديس أثناسيوس في ميلانو.

نيافة الأنبا عمانوئيل عياد

تخلل القداسة إقامة الطقوس الكاثوليكية القبطية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الذبيحة الإلهية وتلاوة آيات الكتاب المقدس، عقبها بدء الاحتفال باليوبيل الفضي لعدد من متزوجي الكنيسة.

عقبها الفعاليات ألقى مطران الكاثوليك كلمة العظة بمشاركة الأب يؤانس مسعود وعدد من المصلين، ونقل الزائر الرسولي بأوروبا صلاة الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وطمأنهم على الأحوال في مصر، إذْ تنعم الدولة بالاستقرار، والتعايش الأخوي والمحبة والأمن والأمان.

الأنبا عمانوئيل عياد

الأنبا عمانوئيل عياد

تضمن اليوم محاورة مطران الأقباط مع الأطفال خلال المناولة الأولى، وتحدث معهم حول أهمية ومفاعيل سر الإفخارستيا، وفي كلمته أكد ضرورة المواظبة على حضور القداس الإلهي.

شدد الأنبا عمانوئيل لأسر المحتفى بهم على أهمية الترابط الأسري، قائلًا: كل أسرة هي كنيسة صغيرة، وفي الختام شكر راعي الكنيسة لتفانيه في الخدمة، خصوصًا ما يقوم به من نشاط، واهتمام بشعب الرعية.

الأنبا عمانوئيل عياد

عقب الذبيحة الإلهية، أقيم لقاء أبوي احتفالي بين الزائر الرسولي للأقباط الكاثوليك بأوروبا، وشعب الرعية في ميلانو.