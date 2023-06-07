الأربعاء 07 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

تراجع سهم مصر الجديدة للإسكان في البورصة بعد نفي تلقيها عروضًا للشراء

مصر الجديدة للاسكان
مصر الجديدة للاسكان

تراجع سهم شركة مصر الجديدة للإسكان خلال جلسة تداولات اليوم بالبورصة بنسبة 1.16% مسجلا سعرا 11 جنيها، وذلك بعد نفى الشركة تلقيها أي عروضا للاستحواذ عليها. 

كانت الشركة قد أخطرت البورصة ، إنها لم تتلقَ أي عروض رسمية للاستحواذ على الشركة.

كان قد تردد حول تلقي الشركة "طلب سعودي رسمي للاستحواذ على مصر الجديدة للإسكان بقيمة 400 مليون دولار".

وحققت مصر الجديدة للإسكان والتعمير، صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

الجريدة الورقية