الأربعاء 07 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

أبو الغيط يصل نيويورك للمشاركة بجلسة مجلس الأمن للتعاون مع الجامعة العربية

احمد أبو الغيط
احمد أبو الغيط

وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى حول التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية التي ستعقد الخميس تحت الرئاسة الإماراتية للمجلس للشهر الجاري .

يترأس الجلسة خليفة شاهين المرر، وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وذلك في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية وبمشاركة أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة.

txt

جامعة الدول العربية تكشف موعد انتهاء المواجهات المسلحة بالسودان (فيديو)

txt

جامعة الدول العربية تعبر عن قلقها إزاء استمرار الجانب الإثيوبي في ملء سد النهصة

 جلسة مجلس الأمن

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام أن أبو الغيط سيتناول في البيان الذي سيلقيه أمام مجلس الأمن الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتعظيم فاعلية آليات الشراكة مع الأمم المتحدة، وخاصة مع مجلس الأمن، لتسوية كافة النزاعات والأزمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اجراءات تكرس الاحتلال  وكذلك عنف المستوطنين الذي تشجعه وتسمح به الحكومة اليمينية المتشددة للاحتلال الإسرائيلي، كما سيعيد التأكيد على ضرورة انقاذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام مُستدام. 

 

كما سيستعرض الأمين العام الموقف العربي إزاء قضايا السودان وسوريا وليبيا والعراق واليمن والصومال بالإضافة الى كيفية تعزيز الأمن الإقليمي في المنطقة العربية في ظل التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.

 

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه من المقرر أن يعقد أبو الغيط أيضاً جلسة مباحثات مع سكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، أضافة الى بحث سبل تعزيز وتعميق التعاون المؤسسي بين المنظمتين.

 

مواد متعلقة

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدًا في نابلس ويستدعي إمامه

أحمد أبو الغيط: "ناقشت مع الرئيس الموريتاني القضايا الإقليمية والعربية" (شاهد)

المحامين العرب يرحب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

كلمة وزير الخارجية في جامعة الدول العربية لمناقشة تطورات الوضع في سوريا

وزير الخارجية يهنئ نظرائه العرب وأمين جامعة الدول العربية بحلول شهر رمضان

اجتماع الدورة الـ159 لمجلس جامعة الدول العربية اليوم
الجريدة الورقية