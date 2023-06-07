أبو الغيط يصل نيويورك للمشاركة بجلسة مجلس الأمن للتعاون مع الجامعة العربية

وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى حول التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية التي ستعقد الخميس تحت الرئاسة الإماراتية للمجلس للشهر الجاري .

يترأس الجلسة خليفة شاهين المرر، وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وذلك في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية وبمشاركة أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة.

جلسة مجلس الأمن

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام أن أبو الغيط سيتناول في البيان الذي سيلقيه أمام مجلس الأمن الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتعظيم فاعلية آليات الشراكة مع الأمم المتحدة، وخاصة مع مجلس الأمن، لتسوية كافة النزاعات والأزمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اجراءات تكرس الاحتلال وكذلك عنف المستوطنين الذي تشجعه وتسمح به الحكومة اليمينية المتشددة للاحتلال الإسرائيلي، كما سيعيد التأكيد على ضرورة انقاذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام مُستدام.

كما سيستعرض الأمين العام الموقف العربي إزاء قضايا السودان وسوريا وليبيا والعراق واليمن والصومال بالإضافة الى كيفية تعزيز الأمن الإقليمي في المنطقة العربية في ظل التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه من المقرر أن يعقد أبو الغيط أيضاً جلسة مباحثات مع سكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، أضافة الى بحث سبل تعزيز وتعميق التعاون المؤسسي بين المنظمتين.