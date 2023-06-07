الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تشارك بمؤتمر ومعرض صحة إفريقيا

شاركت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، بافتتاح النسخة الثانية من الملتقى الإفريقي الطبي "صحة إفريقيا" AFRICA HEALTH EXCON 2023 الذي افتتحه أمس الرئيس عبدالفتاح، وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا، والذي تستمر فعالياته حتي الجمعة 9 يونيو بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

خلال الحفل الرسمي لافتتاح الملتقى الصحي الإفريقي أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على القيام بدور إيجابي، منذ إطلاق النسخة الأولى لملتقى صحة إفريقيا، في تحسين الوضع الصحي بالقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا كشف عن هشاشة المنظومة الصحية بالدول الإفريقية الأمر الذي يستلزم التعاون والتنسيق بين الدول الإفريقية وابتكار أفكار جديدة ومبادرات مشتركة تساعد على تحسين الوضع الصحي بالقارة.

جانب من الملتقى

حول الدعم الحكومي للقطاع الصحي، أشار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان خلال كلمته، إلى أن حجم الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي بدأ عام 2014 بـ 32 مليار جنيه حتى وصل إلى 222 مليار جنيه، أي زاد بنحو 7 أضعاف، موضحًا أن تطوير المنظومة الصحية شمل مسارين؛ أحدهما سريع المدى متمثلًا في المبادرات الرئاسية، والثاني متوسط وطويل المدى من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بما تتيحه من خدمات صحية بمعايير جودة عالمية، مما يعكس وضع الصحة على قمة أولويات القيادة السياسية.

استعرض اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا، مجهودات الهيئة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، من خلال تطبيق الحوكمة بإنشاء منصة الكترونية تربط بين جميع مخازن الوحدات الصحية بالقطاع الحكومي وتنفيذ عمليات رقمنة التوريد والشراء وتكويد جميع المنتجات بالكود العالمي الموجود بالمنصة.

جانب من الملتقى

على هامش الافتتاح، قام الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي "أي هيلث"، لإشراك القطاع الخاص بخدمات الرعاية الصحية الأولية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

قام الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان بزيارة جناح هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إذْ تم استعراض أدلة معايير جودة الخدمات الصحية الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من "الأسكوا"، والتعرف على خدمات الدعم الفني لتأهيل المنشآت الصحية للحصول على اعتماد GAHAR، كما استقبل جناح الهيئة عددًا من اللقاءات مع قيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وممثلي شركة استرازنيكا مصر برئاسة الدكتور حاتم الورداني، وذلك بحضور الدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة آية نصار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة.

خلال جولته بجناح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالمعرض، أكد الدكتور أحمد طه أن الملتقى الطبي الإفريقي الثاني "صحة إفريقيا" يهدف إلى توحيد الرؤى على مستوى القطاع الطبي والصحي الإفريقي بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال جودة الخدمات الصحية، ودورها في ترشيد موارد النظم الصحية الإفريقية، لافتاً إلى أن تكامل جهود الهيئات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص في تنظيم الحدث الطبي الأضخم على مستوى القارة هو السبيل الأساسي لمواجهة تحديات القطاع الصحي لتحقيق نقلة نوعية في الأنظمة الصحية الإفريقية، إلى جانب تنفيذ التكليف الرئاسي بنقل تجربة التأمين الصحي الشامل بأبعادها المختلفة إلى الأشقاء الأفارقة، خصوصًا ما يتعلق بحوكمة النظام الصحي وملاءته المالية وتطبيق معايير الجودة على الخدمات الصحية وانعكاسها على ترشيد الموارد وسلامة المريض تماشيًّا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جانب من الملتقى

أضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن مبادرة تأسيس أهم منصة أعمال رائدة تفاعلية تجمع ما بين كبرى الشركات العالمية والمصرية المتخصصة بالمجال الطبي، ومسئولي الرعاية الصحية، ومقدمي الخدمات الصحية، وما تتيحه من تفاعل واطلاع على أحدث تطورات القطاع الصحي، إنما يعزز الاستثمار على مستوى القارة الإفريقية التي تمتلك فرصًا واعدة في المجال الطبي، وسوقًا كبيرًا للأجهزة والمستلزمات الطبية والتكنولوجية الحديثة، وكذلك تبادل الخبرات لتحسين النظم الصحية الإفريقية.