كواليس اللحظات الأخيرة في حياة وزير الصحة الأسبق.. فيديو

كشف الدكتور أيمن أبو المجد، أستاذ أمراض القلب بجامعة الأزهر، تفاصيل الساعات الأخيرة لوزير الصحة الأسبق، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، بعد إجرائه عملية جراحية لتركيب قسطرة ثم توفى بعد ذلك.

وأوضح أن وزير الصحة الأسبق كان يعاني منذ فترة طويلة من انسداد تام في أحد الشرايين التاجية وهو الشريان الأيمن، لافتًا إلى أن غذاء القلب يتم عبر ثلاثة شرايين تاجية الأيمن والأوسط والأيسر والراحل كان يعاني من انسداد تام في الأيمن منذ فترة طويلة ومع اشتداد أعراض المرض عليه تم إجراء قسطرة وهي عبارة عن أشعة تشخيصية.

وكشف أن القسطرة الأخيرة أظهرت انسدادا كاملا في الشريان التاجي الأيسر ويضاف عليه الأيمن وبقي الأوسط يعيش به فقط وأن الأخير أيضا كان يعاني فيه من ضيق في منطقتين ورغم أنه يعيش يعيش بشريان واحد فقط إلا أنه لم تظهر عليه أعراض ظاهرة تؤكد تدهور الحالة وكان يتحرك ويؤدي مهامه دون مشاكل.

وبين: "مش لازم الأعراض الظاهرية تعبر عن خطورة الوضع الصحي"، كاشفا أن الطبيب المعالج دخل وحاول القيام بعملية توسعة وعمل دعامات في الشريان الأوسط الباقي ثم قام بعد ذلك بمحاولة فتح الانسداد التام في الشريان الأيمن الذي يعاني من انسداد منذ فترة من لكنه وجده في حالة تحجر وتكلس وفي كثير من الأحيان لا ينجح توسيعه مع تعرضه للتكلس وعندما وجده متحجرا توقف عن عملية التوسعه ثم خرج وصل لغرفته وبعد ساعة أو ساعتين حدث هبوط ومحاولات الانقاذ لم تنجح.

و أتم: “علميا من جهة علمية قانونية بحتة في مثل تلك الحالات طبيا أهم شيئا هما، أمران: ”هل هذا الطبيب الذي قام بالإجراء مؤهل لإجرائه؟ بكل تأكيد نعم هل حدث تصرف طبي قانوني عبر إجراء خطوات أو تصرفات غير تقليدية أو غريبة أو غير معترف بها؟ الإجابة لا لم يحدث".