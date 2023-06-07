الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

البورصة تربح 4 مليارات جنيه في مستهل تعاملات اليوم

تداولات البورصة
تداولات البورصة

ارتفع أداء مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بصورة جماعية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 4 مليارات جنيه، ووصل إلى مستوى 1.141.2 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.35%، ليصل إلى مستوي 17552 نقطة.

مؤشر إيجي أكس يربح 100 الأوسع نطاقا

ارتفع مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.5%. 

ربح مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 2.8%.

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