البورصة تربح 4 مليارات جنيه في مستهل تعاملات اليوم
ارتفع أداء مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بصورة جماعية.
ربح رأس المال السوقي للأسهم 4 مليارات جنيه، ووصل إلى مستوى 1.141.2 تريليون جنيه.
صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.35%، ليصل إلى مستوي 17552 نقطة.
مؤشر إيجي أكس يربح 100 الأوسع نطاقا
ارتفع مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.5%.
ربح مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 2.8%.