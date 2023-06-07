إنعقاد الإجتماع الأول للجنة التنسيقية لمشروع "أسرة" بسوهاج

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، نائبه أحمد سامي القاضي لحضور الاجتماع الأول للجنة التنسيقية المشكلة الخاصة بمشروع "أسرة"، وذلك لمناقشة ما تم من أعمال، وأنشطة منذ إطلاق المشروع بالمحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور خالد عاطف مدير عام التخطيط والسكان بوزارة الصحة، والدكتور محمد أبو نار رئيس عمل برنامج "أسرة" والممثل الإقليمي لهيئة باثفايندر في مصر والشرق الأوسط، والمهندس ماجد سيد رئيس فريق الأعمال الميدانية بالبرنامج، والدكتورة سحر السنباطي مدير تنفيذ الأعمال الميدانية بالبرنامج، والدكتورة سحر وهبي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ووفاء حمدي مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وكلاء وزارات والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، وممثل الكنيسة، ومدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، وأعضاء فريق عمل برنامج أسرة.

وفي بداية الاجتماع نقل "القاضي" تحيات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لفريق عمل البرنامج مؤكدا على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة، والقائمين على برنامج أسرة، والجهات التنفيذية المشاركة للنهوض وتحسين صحة الأسرة المصرية، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية، ودعم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتي سنجني ثمارها قريبا بالجهود المبذولة لتحقيق أهداف البرنامج وفقا للبرنامج الزمني المحدد.

وعبر الدكتور خالد عاطف عن سعادته لما أبداه التنفيذيين بالمحافظة من جدية، مؤكدا أنهم على مستوى المسئولية للعمل على تحقيق أهداف البرنامج، وتنفيذ الأنشطة ونشر رسالة البرنامج والتوعية بين المواطنين للحد من الزيادة السكانية وضبط معدلاتها، مشيرا إلى ضرورة التركيز على محاور التحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج وتوجيه الموارد لتحسين جودة الخدمات الصحية المتاحة ووسائل تنظيم الأسرة وتوافرها وتدريب الكوادر من الأطباء والرائدات في العيادات، والوحدات الصحية، وكذا التنفيذيين، ورجال الدين لدعمهم لإحداث التغيير في المجتمع.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد أبو نار أن سبب تنفيذ المشروع في المقام الأول هو أنه يمس حياة المواطن ومن منطلق الاهتمام بصحته والمتمثل في تحسين مؤشرات تنظيم الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز النمو الاقتصادي واستدامته ونشر الوعي بين المجتمع وخاصة الشباب ومنهم المقبلين على الزواج إلى جانب توسيع نطاق المشروع للوصول إلى المستهدفين في البرنامج.

وقام المهندس ماجد سيد باستعراض أهداف البرنامج، ومحاوره والتي تتمثل في زيادة الإقبال الطوعي على وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، وتزويد الشباب بالمعرفة لاتخاذ خيارات حياة صحية،ودعم المرأة ومناهضة العنف ضدها، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجودة جيدة، وتعميم التعاون والتعلم والتكييف وتغيير السلوك المجتمعي، فضلا عن دعم التحول الرقمي والميكنة وتوظيفها لتحقيق الاستفادة القصوى، وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص كشريك في العمل، مشيرا إلى أنه تم اختيار محافظة سوهاج من ضمن محافظات المرحلة الأولى، وأيضا اختيارها كنموذج يحتذى به في المحافظات الأخرى في المراحل القادمة، وفي الختام تم الاستماع لمقترحات الحاضرين والتي أخذت بعين الاعتبار والتي ستسهم بالإيجاب في تنفيذ خطة البرنامج.

الجدير بالذكر أن مشروع " أسرة" يأتي في إطار دعم القيادة السياسية لصحة وتنمية الأسرة المصرية التي تتماشى مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يُساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان، وذلك بمشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتنفيذ منظمة باثفايندر الدولية بالإضافة إلى الشراكة مع جمعية الهلال الأحمر، والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، وشركة IQVIA، وشركة اتصالات، وتستمر خطة برنامج "أسرة" حتى نهاية ديسمبر 2023 .