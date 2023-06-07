دلالات مشاركة مصر في المؤتمر الطبي الإفريقي (فيديو)

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مشاركة الدولة المصرية في المؤتمر الطبي الإفريقي الثاني تقوم على محورين مهمين.

وأوضح رامي عاشور، أن المحور الأول يكمن في تاريخ مصر الريادي في التعليم لا سيما بالمجال الطبي، لأن مصر قبل سنوات طويلة كانت الدولة العربية والإفريقية الوحيدة الرائدة في مجال الطب.

وأضاف: أن المحور الثاني من مشاركة مصر بالمؤتمر الطبي الإفريقي يقوم على التسويق للتجربة المصرية ونجاحها في القضاء على فيروس سي، حتى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيعلن خلال الفترة المقبلة، عن خلو مصر من فيروس سي، رغم الظروف الاقتصادية المحدودة التي مرت بها الدولة المصرية.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني المنعقد تحت رعايته، وحرص على توجيه عدة رسائل للمواطنين خلال كلمته التي ألقاها في فعاليات المؤتمر والتي تهم القطاع الصحي والتعاون الإفريقي.

وانطلقت فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الثاني “صحة إفريقيا Africa Health ExCon”، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، بمشاركة عالمية لأكثر من 315 متحدث دولي من 70 دولة، ضمن أكثر من 1044 متحدثا.

وترصد "بوابة الوفد" في سياق السطور التالية أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني:

رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي:

- أظهر فيروس كورونا هشاشة النظام الصحي في قارتنا الإفريقية.

- التعاون الأفريقي ساهم في تحسين قدرات القارة السمراء المتواضعة لمواجهة أزمة كورونا.

- مصر تحتفل خلال أسابيع قليلة بخلوها من فيروس سي طبقا لمعايير الصحة العالمية.

- المبادرات الطبية تحسن الصحة العامة للمصريين.

- قوائم الانتظار وصلت مليوني حالة بتكلفة 20 مليار جنيه.

- مصر اكتسبت خبرات كبيرة في المجال الصحي.

- ارتفع عدد التدخلات الجراحية للقضاء على قوائم الانتظار من 12 ألف تدخل جراحي إلى 1.9 مليون خلال 4 سنوات.

- المجتمع المدني تبرّع بـ4 مليارات جنيه، والدولة وفرت 15 مليارا، ونجحنا في تغطية قوائم الانتظار بـ20 مليار جنيه.

وأكد أن نقل التجربة المصرية وتسويقها، يُخدم على نفوذ الدولة بأفريقيا باعتبار أنها القارة الأكثر تعرضا للأمراض والأوبئة، جاء ذلك خلال استضافته مع الإعلامية هند النعساني، في برنامج صباح البلد، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء.

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