معلومات عن الكود التعريفي للحجاج  (بدونه لن يغادر البلاد)

بدأ العد التنازلى لموسم الحج وسفر الحجاج لأداء تلك الفريضة التي يتمنى المسلمون أدائها وزيارة بيت الله الحرام، وفي هذا السياق يتساءل الكثيرون من المسافرين لهذا العام لتأدية الفريضة عن الكود التعريفي الخاص بالحجاج.

الكود التعريفي للحجاج

الكود التعريفي هو رقم مسلسل يقرأ بواسطة الحاسب الآلي يمنح للحاج من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج ويصدر مجاناً.

ووفقاً للقانون رقم (84) لسنة 2022، أكدت وزارة الداخلية على جميع الجهات المنظمة والمنفذة لأداء فريضة الحج، بالالتزام بوجود الكود التعريفي الخاص بالحجاج الذى تصدره البوابة المصرية الموحدة للحج مجاناً لكل حاج وتضعه الجهات المنفذة على جواز سفر الحاج.

ويُعد وجود الكود التعريفي وثيقة ضمان لكل حاج بصحة وقانونية كافة الإجراءات المتبعة، وتسجيل وتوثيق كافة الخدمات المقدمة للحجاج من الجهات المنظمة، وعدم وجوده يؤدى إلى تأخير سفر الحاج حتى يتم استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون.

ولابد من إرسال هذا الكود إلى الشركات الناقلة لاستصدار تذكرة سفر للحجاج، كما يتم إرساله إلكترونياً للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالوزارة حتى تتأكد من وجود الكود التعريفي الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج عند السفر، بالإضافة للإطلاع على تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفى حالة عدم وجود أيهما؛ لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته للبلاد.

وفى حالة عدم صحة الكود التعريفي أو الحصول عليه من خارج البوابة المصرية الموحدة للحج، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية أو الإدارية.