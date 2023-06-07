موعد صرف مرتبات شهر يونيو2023.. قبل العيد

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2023 الذي يوافق يوم الأربعاء 28 يونيو، يسعى الكثير من الموظفين في 33 وزارة وهيئة حكومية، إلى معرفة موعد صرف مرتبات شهر يونيو2023، وهل من المقرر صرف المرتبات قبل العيد ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يونيو اعتبارًا من يوم 18 يونيو 2023 الذي يوافق يوم الأحد من الشهر الجار

صرف مرتبات شهر يونيو

ويستمر صرف المرتبات حتى يوم الخميس 22 يونيو 2023 المقبل، ويكون صرف مرتبات شهر يونيو 2023 لجميع العاملين في الدولة، يكون قبل عيد الأضحى 2023 بـأسبوع، وتم تحديد 3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

جدول الحد الأدنى للأجور 2023

- الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، 10500 جنيه شهريًا.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها 8500 جنيه.

- الحد الادنى للمدير العام أو ما يعادلها، 7000 جنيه.

- الدرجة الأولي أو ما يعادلها، 6500 جنيه.

- الدرجة الثانية أو ما يعادلها، 5500 جنيه.

- الدرجة الثالثة أو ما يعادلها، 5000 جنيه.

- الدرجة للرابعة أو ما يعادلها، إلى 4500 جنيه.

- الدرجة الخامسة أو ما يعادلها، إلى 4000 جنيه.

- الدرجة السادسة أو ما يعادلها، إلى 3500 جنيه.

- حاملي الماجستير 6000 جنيه شهريًا.

- حاملي درجة الدكتوراة مبلغ 7000 جنيه.

مجلس الوزراء

ووفقًا لبيان سابق لمجلس الوزراء اعتبارًا من مرتب شهر أبريل الماضي تمت، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و350جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و375 جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي 300 جنيه شهريًا.