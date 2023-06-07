أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7- 6 - 2023 في سوق الصاغة

سجلت أسعار المشغولات الذهبية، استقرارا بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 7 يونيو، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر نحو 2350 جنيهًا وفيما يلي آخر تطورات أسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2350 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 2014 جنيهًا.

عيار 24 يسجل 2686 جنيهًا.

الجنيه الذهب 18800 جنيه.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

شهدت أسعار الذهب العالمية بداية سلبية لتداولات هذا الأسبوع وذلك بعد انخفاض كبير يوم الجمعة الماضية، يأتي هذا بعد تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة الماضية الذي دعم ارتفاع الدولار وزاد من التوقعات بإمكانية بقاء الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت.

انخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.4% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1941 دولارًا للأونصة ليقترب من أدنى مستوياته في شهرين ونصف التي سجلها الأسبوع الماضي عند 1931 دولارًا للأونصة، وذلك بعد أن انخفض يوم الجمعة الماضية بأكثر من 1%

التأثير السلبي لتقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر يوم الجمعة الماضية على الذهب لا يزال مستمرًا مع بداية الأسبوع، حيث تم تعيين 339 ألف وظيفة مقارنة مع التوقعات التي كانت بقيمة 193 ألف وظيفة وكانت القراءة السابقة بقيمة 294 ألف وظيفة، بالإضافة إلى هذا فقد ارتفعت معدلات البطالة إلى 3.7% بعد أن كانت عند أدنى مستوياتها منذ 53 عام عند 3.4% في ابريل الماضي.

ساهمت هذه البيانات في زيادة التوقعات أن الفائدة الأمريكية قد تستقر عند مستويات المرتفعة لفترة أطول من الوقت، وذلك على الرغم من تصريحات عدد من أعضاء الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي التي أشارت إلى توافقهم مع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المقبل هذا الشهر.

أسعار الذهب العالمي

وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة الجمعة أن أظهرت بيانات أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 339 ألف وظيفة في الشهر الماضي متخطية 190 ألفا توقعها خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم. لكن معدل البطالة صعد إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر إلى 3.7 بالمئة بعد أن سجل أدنى مستوى في 53 عاما في أبريل عند 3.4 بالمئة.

ودفعت القراءة الأعلى للبطالة الأسواق إلى توقع فرصة نسبتها 78.2 بالمئة بأن يترك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يعقد يومي 13 و14 يونيو.

ورفع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.54 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1008.07 دولار أما البلاديوم فقد استقر عند 1420.10 دولار.