مجازر مجانية في الجيزة خلال عيد الأضحى.. اعرف الأماكن

تحرص محافظة الجيزة المحافظة على اتخاذ عدد من الإجراءات للتسهيل على مواطنيها خلال عيد الأضحى المبارك، وضمان مروره دون معوقات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكشف مصادر أنه جرى التنبيه على الذبح داخل المجازر الحكومية مجانا للمواطنين خلال أيام العيد، وتعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين للكشف على اللحوم.

ويجري فتح 23 مجزرا بالمجان أمام أبناء المحافظة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تحفيزاً لهم على ذبح الأضاحي فى المجازر، حفاظاً على البيئة والنظافة العامة.

وأشار إلى أن المجازر تعد المكان الأنسب للتعامل مع الأضاحي، إذ يتم فيها الكشف على الحيوانات والتأكد من سلامتها وجودة لحومها قبل خروجها للاستهلاك الآدمي.

وأكد أنه تم التنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري للمرور على جميع مصانع اللحوم الموجودة بأرجاء المحافظة، ومتابعة جميع منتجات اللحوم بالأسواق والمحال التجارية خلال أيام العيد، ومتابعة العمل داخل المجازر، لمواجهة أية مخالفات والحفاظ على صحة المواطنين.



وتشمل المجازر، التى قررت المحافظة فتحها بالمجان للمواطنين، مجزر المنيب بشارع المدبح، ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق، ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق، ومجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر، ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية، ومجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم، ومجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية، ومجزر ناهيا بالمريوطية، ومجزر البدرشين بمدينة البدرشين، ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق، ومجزرى سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين، ومجزرى العياط والمتانيا بالعياط، ومجزر الصف بالصف، ومجزر أطفيح بشارع السوق، ومجزرى القبابات والبرمبل بأطفيح، ومجازر الباويطى ومنديشة والزبو بالواحات البحرية، ومجزر دينا "مجزر خاص" بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بالكيلو 72، ومجزر البشاير "مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوى منطقة ريجوا.

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطب البيطري بالتأكد من جاهزية كل المجازر لفتحها بالمجان خلال عيد الأضحى لتلاشي الذبح بالشوارع حفاظًا على البيئة إلى جانب تواجد الأطباء البيطريين بتلك المجازر للكشف على الذبائح لضمان سلامة لحومها، وذلك بدون مقابل.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بالذبح داخل المجازر لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين.