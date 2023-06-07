محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وفد لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة والنائب وحيد قرقر وكيل اللجنة والنائب سيد عوض امين سر اللجنة وذلك بمكتبة بمدينة شرم الشيخ وذلك على هامش زيارتها لمدن محافظه جنوب سيناء.

وبعد تفقدهم وصله الطريق من راس السدر الى قريه ابو صويرة واعداد تقرير مفصل عنه لتطوير الطريق والحد من الحوادث عليه ، كما قامت اللجنة بتفقد ميناء شرم الشيخ واشادت بحجم التطوير الشامل الذي ظهر على جميع منشاته كما اشادت بأنشاء المنصة البحرية لليخوت.

ورحب المحافظ باللجنة مؤكدا على اهميه الزيارة التي من شانها الارتقاء بالطرق والموانئ والقضاء على كافه السلبيات الموجودة من اجل توفير خدمه جيده للمواطن.

كما اشادت اللجنة بالتطوير الهائل لمدن المحافظة وبخاصه شرم الشيخ التي رفعت راس مصر عاليا امام العالم اجمع وذلك من خلال نجاحها في استضافه وتنظيم مؤتمر المناخ كوب 27، واكدوا على دور المحافظ الكبير في هذا الشان.