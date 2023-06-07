الأهلي السابق : الأحمر قادر على التسجيل في شباك الوداد والتتويج باللقب الإفريقي

تحدث محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، عن توقعه لمباراة إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد البيضاوي المغربي.



وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "أن النادي الأهلي قادر على التسجيل في شباك الوداد المغربي خلال لقاء الإياب بنهائي دوري أبطال إفريقيا، مبديًا تفاؤله الشديد بمستوى نجوم الفريق الأحمر، وقدرتهم على التتويج باللقب ".

وأضاف : " تصريح عصام عبدالفتاح بشأن عدم أمانة المحلليين للحالات التحكيمية غريب للغاية، فهؤلاء كانوا يتواجدون في المباريات خلال وجودي في المستطيل الأخضر، اعتقد أنه تصريح غير موفق".

وواصل: "لماذا لم يطور عصام عبدالفتاح مستوى الحكام المصريين خلال فترة تواجده في رئاسة لجنة الحكام المصريين؟ فقد سبق وتولى المسئولية ونفس المستوى موجود".

وأكمل: "باملاك تيسيما سيكمل مسيرته خصوصا بعدما وقع عقدا مع الكاف ويتقاضى الفين دولار شهريًا وهو مبلغ كبير بالنسبة له".

وتابع: "محمد الشناوي قائد الأهلي ووجوده مهم في لقاء الإياب، ومصطفى شوبير قدم مستوى جيد خلال لقاء الذهاب، وكهربا أيضا يقدم مستوى جيد في الهجوم والتوفيق يلازمه بشكل واضح".

وزاد: "الطبيعي أن الأهلي سيقابل الوداد في منتصف الملعب، مع الاستحواذ وتضييق المساحات، لكن شخصية كولر دائما لديه مفاجأت، وقد يقوم بعمل خطة تكتيكية مختلفة".

وأتم: "الاستثمار في السعودية أصبح ضخم للغاية، ونفكر فيما يحدث هنا في مصر، فنحن بعيدين تماما".



موعد مباراة الأهلي والوداد فى إياب نهائي أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الوداد المغربي مساء يوم الأحد المقبل 11 من الشهر الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت كلا من القاهرة ومكة المكرمة فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.



وكان الفريق الكروي بنادي الأهلي حقق فوزًا بثنائية مقابل هدف على الفريق المغربي، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما أول أمس على ملعب ستاد القاهرة الدولي ذهابًا، وحملت الأهداف توقع كل من بيرسي تاو الذي سجل في الوقت البديل من زمن مجريات الشوط الأول ومحمود عبدالمنعم كهربا في شوط اللقاء الثاني.

