محافظ المنوفية يتابع موقف توريد محصول القمح وملفي التقنين والتصالح

تابع اللواء ابراهيم ابوليمون محافظ المنوفية، منظومة توريد محصول القمح وآلية العمل في ملفات التصالح والتقنين وتطبيق منظومة قانون المحال العامة الجديدة والمبادرات الرئاسية " 100 مليون شجرة وحياة كريمة " للوقوف على آخر المستجدات للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار محافظ المنوفية إلى التنسيق مع الجهات المعنية والمرور الدوري علي الاسواق ومتابعة الاسعار ومدي توافر السلع وصلاحيتها حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

وفيما يخص المتابعة الدورية لأعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة ، أكد المحافظ على أهمية متابعة تنفيذ المبادرة والحفاظ على الأشجار التى يتم زراعتها ورعايتها ومراجعة خطة رى تلك الأشجار بصفة مستمرة لضمان تحقيق العوائد البيئية والإقتصادية .

جاء ذلك خلال اجتماع مسائى موسع بحضوراللواء عماد يوسف السكرتير العام ،واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، المستشار الهندسى للمحافظة ومدير عام شئون مكتب المحافظ ، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ، وعدد من مديرى إدارات الديوان العام .