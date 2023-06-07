خدمة عملاء كهرباء التجمع يسجل صفر شكاوى من المواطنين

أشار المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن نتيجة استطلاع الراي الذى تم إجرائه لعملاء مركز خدمة التجمع الخامس والأول بعد الحصول على شهادة الأيزو 9001/2015 لمعرفة ارائهم فى مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وجاء كالأتى 91% من العملاء راضين عن الأداء بالمركز بدرجة ممتاز و 86% راضين عن توقيت الخدمة بدرجة ممتاز و 91% راضيين عن موظفى خدمة العملاء.

أن إجمالى عدد الشكاوى من المشتركين بلغ صفر ، لافتا إلى أن هذه النسبة تعد حافز لجميع العاملين بالشركة للإستمرار فى العمل لتقديم خدمات مميزة للمواطن.