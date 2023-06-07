كواليس حديث مارسيل كولر وفيتوريا عن إستاد القاهرة

كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي تفاصيل طلب مارسيل كولر مدرب الأهلي في اللعب على استاد القاهرة الدولي.

قال وليد عبد الوهاب في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"كولر جاء في زيارة لأستاد القاهرة وقال إنه لن يلعب سوى على هذا الاستاد"

وأضاف:"سامي قمصان وسيد عبد الحفيظ تحدثا معي ووجود الأهلي والزمالك في استاد القاهرة بالنسبة لنا نجاح تسويقي وإعلامي وهذا شرف لنا أن يعود النادي الأهلي إلى بيته"

واختتم: "حازم إمام تحدث معي هاتفيا عند معاينة روي فيتوريا للاستاد وقال لي إن فيتوريا سعيد جدا بأرضية الملعب التي لم تتأثر بضغط المباريات"

موعد مباراة الأهلي والوداد فى إياب نهائي أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الوداد المغربي مساء يوم الأحد المقبل 11 من الشهر الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت كلا من القاهرة ومكة المكرمة فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وكان الفريق الكروي بنادي الأهلي حقق فوزًا بثنائية مقابل هدف على الفريق المغربي، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما أول أمس على ملعب ستاد القاهرة الدولي ذهابًا، وحملت الأهداف توقع كل من بيرسي تاو الذي سجل في الوقت البديل من زمن مجريات الشوط الأول ومحمود عبدالمنعم كهربا في شوط اللقاء الثاني.





والجدير بالذكر أن بعثة الأهلي ستغادر القاهرة على متن طائرة خاصة وتعود في اليوم التالي للمباراة الإثنين المقبل، في الوقت الذي يرافق فيه محمود الخطيب، رئيس الأهلي، الفريق خلال فترة وجوده بدولة المغرب.

