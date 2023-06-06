المستشار عمر مروان ينعى أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق

نعى المستشار عمر مروان وزير العدل الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق الذي وافته المنية مساء أمس.

وأكد وزير العدل أن الفقيد صاحب مسيرة علمية متميزة، وكانت فترة توليه حقيبة وزارة الصحة حافلة بالإنجازات والعطاء في خدمة وطنه من خلال التشريعات ذات الصلة بوزارته، وأيضا تطوير المنظومة الصحية من الناحيتين الفنية والإدارية.

وتقدم وزير العدل إلى أسرة الفقيد وكلية الطب بجامعة عين شمس بخالص العزاء سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

جامعة القاهرة تنعى أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق

وفى سياق متصل، نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان الأسبق.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

كما تقدم الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والعاملين بجامعة عين شمس بخالص التعازى والمواساة، فى وفاة المغفور له بإذن الله الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق، وعميد كلية الطب جامعة عين شمس الأسبق.

وكان الدكتور أحمد عماد، أستاذ جراحة العظام وعميد كلية طب عين شمس ووزير الصحة والسكان الأسبق، توفى أمس بعد مسيرة علمية وبحثية حافلة بالإنجازات على المستويين المحلى والعالمى.