حقيقة وفاة وزير الصحة الأسبق بسبب خطأ طبي.. فيديو

كشف الدكتور أحمد فتحي، عميد معهد القلب السابق، تفاصيل الساعات الأخيرة لوزير الصحة الأسبق، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، بعد إجرائه عملية جراحية لتركيب قسطرة ثم توفي بعد ذلك.

وقال أحمد فتحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة صدى البلد، إن الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية للدكتور أحمد عماد الدين راضي على أعلى مستوى، ولا أعتقد أن هناك شبهة حول وجود خطأ طبي من الفريق الطبي الذي أجرى لوزير الصحة الأسبق العملية الجراحية.

ولفت إلى أن عملية القسطرة ليست خطيرة والعديد من الأشخاص الذين يجرون هذه العملية يخرجون بصورة طبيعية، ولكن يجب الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بحالة وزير الصحة الأسبق، قبل القول أنه توفي بسبب خطأ طبي.

وأضاف أن هناك العديد من المضاعفات التي تنتج من إجراء العمليات الجراحية، والأخطاء الطبية واردة في أي دولة، مؤكدًا أن المضاعفات التي تحدث بعد إجراء العملية الجراحية للمريض، يجب على الفريق الطبي الاطلاع عليها، ومعرفة سبب حدوثها، وكتابتها في التقرير، قبل القول إن المريض توفي بسبب خطأ طبي.