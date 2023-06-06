سقوط 12 مسلحًا وتنفيذ 201 حكمًا قضائيًا في حملة أمنية

وجه مدير أمن سوهاج بحملة أمنية مشددة بنطاق المديرية لضبط تجار ومحرزي الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر، بإشراف اللواء مدير إدارة البحث الجنائي، تنسيقًا مع فرع الأمن العام، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

تأتي الحملة في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيدًا على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 12 قطعة سلاح ناري (3 بنادق آلية –بندقية خرطوش – طبنجة – 7 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 12 متهم لثلاثة منهم معلومات جنائية".

كما نجحت الحملة في ضبط 5 قضايا إتجار بالمواد المخدرة جرى خلالهم ضبط كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 5 متهمين وضبط 2 تشكيل عصابى يضم 5 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية" ارتكبوا 4 وقائع متنوعة وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 201 حكم قضائى متنوع .

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.